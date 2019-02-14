Без Азмуна, а теперь и без Наваса. Бердыев строит новый «Рубин»
Этой зимой «Рубин» потерял Сердара Азмуна, Сослана Джанаева, Федора Кудряшова и Сесара Наваса, который решил завершить карьеру. Какой команда будет во второй части сезона?
Этой зимой «Рубин» потерял Сердара Азмуна, Сослана Джанаева, Федора Кудряшова и Сесара Наваса, который решил завершить карьеру. Какой команда будет во второй части сезона?
Как только летом 2017 года Курбан Бердыев во второй раз перешагнул порог клубной базы, которую сам же и отстраивал — «Рубин» автоматически превратился в боевую единицу. Думаю, абсолютно каждый понял, что с Казанью снова придется считаться. Мы привыкли, что присутствие Бердыева на тренерской скамейке — это гарантия результата. Сезон-2017/18 ушел на разбор завалов после короткой, но незабываемой эпохи Хави Грасии. Уйма легионеров на огромных контрактах, которые приходили пьяными на тренировку, звезды, не понимавшие требований тренера, экстренные продажи лидеров — Жонатаса и Морица Бауэра.
Так или иначе, после возвращения Бердыева прорыв в результатах никак не приходил, и постепенно становилось заметно, что проблемы у «Рубина» не только на поле. В прошлом сезоне об этом еще не говорили на каждом углу, но тренер
В нынешнем сезоне они вскрылись. Выяснилось, что игроки, которые пришли с Бердыевым из «Ростова» на очень приличные зарплаты в 1,5−2 миллиона евро (Сослан Джанаев, Федор Кудряшов, Владимир Гранат), этих денег не видят. Легенда «Рубина» — Гекдениз Карадениз — пожаловался на клуб в палату по разрешению споров РФС. Турку, который завершил карьеру после сезона-2017/18, до сих пор не упало на карточку чуть больше 60 миллионов рублей. В конце концов, в октябре 2018-го «Рубин» был наказан УЕФА отстранением от участия в еврокубках в одном из двух ближайших сезонов.
Клуб погряз в долгах и был вынужден перейти на режим жесткой экономии. Теперь «Рубин» если и подписывает, то только свободных российский игроков на очень скромные зарплаты и, насколько это возможно, пытается разгружать зарплатную ведомость, расторгая соглашения с, так скажем, дорогими футболистами. Именно поэтому команду покинули Джанаев и Кудряшов. Гранат же остался, согласившись на трехкратное понижение зарплаты.
Естественно, что в такой ситуации «Рубину» приходится не только расставаться с игроками, обладающими высокими зарплатами, но и продавать футболистов. В этом плане ставка, разумеется, была сделана на трансфер Сердара Азмуна. Иранец олицетворял атаку «Рубина», но теперь в Казани такие времена, что держать лидера уже не было смысла. Говорят, что приоритетом для Азмуна был трансфер в Европу, однако он в итоге оказался в «Зените». Боссы казанцев убедили игрока и его окружение, что прямо сейчас «Зенит» для 24-летнего форварда — идеальный вариант. «Рубин» заработал хорошие деньги, а Азмун — удобный трамлпин для последующего переезда в Европу. Впрочем, по словам моих источников, 12 миллионов евро, вырученные за счет продажи Азмуна, всех проблем казанского клуба не решат.
«Рубин» вышел из отпуска в начале января и все это время пашет в Турции. Со сборов нет практически никаких новостей. Все тихо и закрыто, как и любит Бердыев. Но сразу бросилось в глаза отсутствие Наваса. Вообще, для защитника это почти норма. Он и в прежние годы пропускал первые сборы. Профессионализм и конституция тела позволяли ему удлиннять отпуск, а потом быстро набирать форму к старту сезона. Однако в этот раз Навас на поле уже не вернется. Во вторник, в день своего 39-летия, он объявил о завершении карьеры.
Победа над «Зенитом» (2:1, 9 декабря) стала жирным восклицательным знаком в карьере Наваса в России. Из Петербурга в Казань я летел вместе с командой. Многие футболисты разъехались по отпускам прямо из Петербурга. Навас же был одним из тех, кто сначала полетел в Казань. Он сидел в паре метрах от меня, говорил об игре с Александром Бухаровым.
В контракте Наваса с «Рубином» был пункт, согласно которому договор можно расторгнуть уже зимой — без
— Я уже давно задумывался о завершении карьеры, — сказал Навас в интервью официальному сайту клуба. — Это, прежде всего, связано с семейными обстоятельствами. Хочется больше времени проводить с семьей. Все эти годы я играл здесь, а дом был в Испании. В прошлом году, когда я переподписывал контракт, была договоренность, что зимой можно будет прервать договор. Это решение далось мне очень нелегко. Игра в футбол — вся моя жизнь. Но я долго думал и решил завершить карьеру. Я всегда старался быть важным игроком как на поле, так и в раздевалке, старался помогать партнерам.
— Понимаю, что команде первое время будет без меня непривычно, но я верю в наших молодых ребят и уверен, что они смогут меня заменить, — добавил испанец.
Заявление Наваса — это боль для болельщиков. Такое чувство, что у команды вырвали позвоночник. Но с этим придется жить. И не все так уж плохо, как может показаться.
На сборах в Турции «Рубин» провел 7 матчей (2 победы, 4 ничьи, 1 поражение) и Бердыев ни разу не повторился с составом. Тренер в поисках сочетаний. Видимо, предпочтение отдается схеме 5−3−1−1.
В центре защиты даже без Наваса неплохой выбор: Владимир Гранат, Филип Уремович, Егор Сорокин, Руслан Камболов плюс молодые игроки из дубля Микушин и Агапов. Так что здесь есть варианты. Гранат на сборах играл мало, возможно,
На флангах обороны замена Кудряшова также должна пройти безболезненно. Слева есть Игорь Калинин и Данил Степанов, а справа Ибрагим Цаллагов, Виталий Устинов и Раиль Абдуллин. Да, они пока не футболисты уровня Кудряшова, Олега Кузьмина или Кристиана Ансальди, но Бердыев умеет работать с материалом. К тому же на счету Калинина уже четыре голевых передачи в этом сезоне, а Степанов забил на сборах
В середине же поля «Рубин» никого не потерял. И даже приобрел — так, из «Спартака-2» перешел Владислав Пантелеев. По моим данным, в «Рубине» новичком пока довольны. Его игровой интеллект и техническая оснащенность должны придать ращнобразия атаке казанцев, которая в последнее время как раз страдала от нехватки идей. Вырисовывается интересная тройка полузащитников
В общем, за оборону, несмотря на потерю двух основных игроков, и полузащиту тревоги нет. Есть тревога за линию нападания. «Кто будет забивать?» — это главный вопрос. Даже при наличии Азмуна голы «Рубину» давались с трудом. 17 голов за 17 матчей для шестой команды чемпионата — это мало.
На сборах на острие атаки наигрывается Дмитрий Полоз, арендованный у «Зенита» перед началом сезона (статистика в чемпионате России — 15 матчей, 3 гола). Под Полозом -техничный и резкий Хорен Байрамян, способный на острый пас или обыгрыш один в один. Большие надежды связывают с молодым нападающим Артуром Сагитовым. Всегда готов помочь верный солдат Бердыева — Александр Бухаров, который, правда, в этом сезоне не забил ни разу. Но адекватной замены Азмуну, конечно, нет. И не будет, учитывая финансовое состояние клуба.
Что касается вратарской позиции, то здесь у «Рубина» все нормально. Еще в конце августа основным вратарем стал Иван Коновалов, а с «Зенитом» сыграл Егор Бабурин.
Долгое время было так, что футбольная академия «Рубина» дала клубу лишь Ленара Гильмуллина, который трагически погиб в 2007-м, и Эльмира Набиуллина, ушедшего в «Зенит». Ситуация стала выправляться, пусть и не от хорошей жизни. Против «Зенита» в Петербурге на поле вышли срау три рубиновских выпускника: Сагитов, Абдуллин и Степанов. Наверняка во второй части сезона свой шанс получит и
Сам Бердыев в интервью «Бизнес-Online» признался, что впервые в карьере не испытывает давления за результат, а подхлестывает его только личное стремление к победе. «Рубину» не по карману бороться за медали и не грозит вылет. Есть возможность заниматься любимым делом — водить молодых по полю за руку и строить новую команду.
Смотрим в таблицу и видим, что в 17-ти турах у «Рубина» всего два поражения. Меньше всех в лиге. Да, сразу 10 ничьих, но в этом сезоне система Бердыева пока работает. Команда занимает шестое место и идет вслед за «большой пятеркой», опережая «Ростов». Однако в среде болельщиков команды нет единства. Одни считают, что ставка на свою молодежь — это супер, другие же уверены, что после сезонов, когда деньги не считали, такое поведение клуба (расставание с лидерами) — это позор, неминуемый провал. Есть и такие, кто полагает, что