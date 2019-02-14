Без Азмуна, а теперь и без Наваса. Бердыев строит новый «Рубин»

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Денег нет, но вы держитесь

Как только летом 2017 года Курбан Бердыев во второй раз перешагнул порог клубной базы, которую сам же и отстраивал — «Рубин» автоматически превратился в боевую единицу. Думаю, абсолютно каждый понял, что с Казанью снова придется считаться. Мы привыкли, что присутствие Бердыева на тренерской скамейке — это гарантия результата. Сезон-2017/18 ушел на разбор завалов после короткой, но незабываемой эпохи Хави Грасии. Уйма легионеров на огромных контрактах, которые приходили пьяными на тренировку, звезды, не понимавшие требований тренера, экстренные продажи лидеров — Жонатаса и Морица Бауэра.

Так или иначе, после возвращения Бердыева прорыв в результатах никак не приходил, и постепенно становилось заметно, что проблемы у «Рубина» не только на поле. В прошлом сезоне об этом еще не говорили на каждом углу, но тренер как-то обмолвился, что в Казани совсем не те условия, которые обговаривались, когда его приглашали. Бердыев почти никогда не жалуется. Поэтому, когда он вскользь упомянул о том, что не все хорошо, стало ясно: у клуба есть серьезные проблемы.

В нынешнем сезоне они вскрылись. Выяснилось, что игроки, которые пришли с Бердыевым из «Ростова» на очень приличные зарплаты в 1,5−2 миллиона евро (Сослан Джанаев, Федор Кудряшов, Владимир Гранат), этих денег не видят. Легенда «Рубина» — Гекдениз Карадениз — пожаловался на клуб в палату по разрешению споров РФС. Турку, который завершил карьеру после сезона-2017/18, до сих пор не упало на карточку чуть больше 60 миллионов рублей. В конце концов, в октябре 2018-го «Рубин» был наказан УЕФА отстранением от участия в еврокубках в одном из двух ближайших сезонов.

Клуб погряз в долгах и был вынужден перейти на режим жесткой экономии. Теперь «Рубин» если и подписывает, то только свободных российский игроков на очень скромные зарплаты и, насколько это возможно, пытается разгружать зарплатную ведомость, расторгая соглашения с, так скажем, дорогими футболистами. Именно поэтому команду покинули Джанаев и Кудряшов. Гранат же остался, согласившись на трехкратное понижение зарплаты.

Естественно, что в такой ситуации «Рубину» приходится не только расставаться с игроками, обладающими высокими зарплатами, но и продавать футболистов. В этом плане ставка, разумеется, была сделана на трансфер Сердара Азмуна. Иранец олицетворял атаку «Рубина», но теперь в Казани такие времена, что держать лидера уже не было смысла. Говорят, что приоритетом для Азмуна был трансфер в Европу, однако он в итоге оказался в «Зените». Боссы казанцев убедили игрока и его окружение, что прямо сейчас «Зенит» для 24-летнего форварда — идеальный вариант. «Рубин» заработал хорошие деньги, а Азмун — удобный трамлпин для последующего переезда в Европу. Впрочем, по словам моих источников, 12 миллионов евро, вырученные за счет продажи Азмуна, всех проблем казанского клуба не решат.

Адиос, Сесар!

Читайте также Навас написал прощальное письмо болельщикам «Рубина»

«Рубин» вышел из отпуска в начале января и все это время пашет в Турции. Со сборов нет практически никаких новостей. Все тихо и закрыто, как и любит Бердыев. Но сразу бросилось в глаза отсутствие Наваса. Вообще, для защитника это почти норма. Он и в прежние годы пропускал первые сборы. Профессионализм и конституция тела позволяли ему удлиннять отпуск, а потом быстро набирать форму к старту сезона. Однако в этот раз Навас на поле уже не вернется. Во вторник, в день своего 39-летия, он объявил о завершении карьеры.

Победа над «Зенитом» (2:1, 9 декабря) стала жирным восклицательным знаком в карьере Наваса в России. Из Петербурга в Казань я летел вместе с командой. Многие футболисты разъехались по отпускам прямо из Петербурга. Навас же был одним из тех, кто сначала полетел в Казань. Он сидел в паре метрах от меня, говорил об игре с Александром Бухаровым. Где-то в середине полета он минут на 10 подошел к Бердыеву, они что-то обсудили, после чего испанец вернулся в свое кресло с улыбкой на лице. При этом он сказал, что возвращаться в футбол после отпуска ему с каждым годом все сложнее.

В контракте Наваса с «Рубином» был пункт, согласно которому договор можно расторгнуть уже зимой — без каких-либо финансовых рисков для обеих сторон. Им испанский защитник и воспользовался.

— Я уже давно задумывался о завершении карьеры, — сказал Навас в интервью официальному сайту клуба. — Это, прежде всего, связано с семейными обстоятельствами. Хочется больше времени проводить с семьей. Все эти годы я играл здесь, а дом был в Испании. В прошлом году, когда я переподписывал контракт, была договоренность, что зимой можно будет прервать договор. Это решение далось мне очень нелегко. Игра в футбол — вся моя жизнь. Но я долго думал и решил завершить карьеру. Я всегда старался быть важным игроком как на поле, так и в раздевалке, старался помогать партнерам.

— Понимаю, что команде первое время будет без меня непривычно, но я верю в наших молодых ребят и уверен, что они смогут меня заменить, — добавил испанец.

Заявление Наваса — это боль для болельщиков. Такое чувство, что у команды вырвали позвоночник. Но с этим придется жить. И не все так уж плохо, как может показаться.

Кто заменит лидеров?

На сборах в Турции «Рубин» провел 7 матчей (2 победы, 4 ничьи, 1 поражение) и Бердыев ни разу не повторился с составом. Тренер в поисках сочетаний. Видимо, предпочтение отдается схеме 5−3−1−1.



В центре защиты даже без Наваса неплохой выбор: Владимир Гранат, Филип Уремович, Егор Сорокин, Руслан Камболов плюс молодые игроки из дубля Микушин и Агапов. Так что здесь есть варианты. Гранат на сборах играл мало, возможно, из-за повреждения. Думаю, что пара Сорокин-Уремович не вызывает сомнений, а к ним в тройку будет добавляться кто-то из опытных россиян.



На флангах обороны замена Кудряшова также должна пройти безболезненно. Слева есть Игорь Калинин и Данил Степанов, а справа Ибрагим Цаллагов, Виталий Устинов и Раиль Абдуллин. Да, они пока не футболисты уровня Кудряшова, Олега Кузьмина или Кристиана Ансальди, но Бердыев умеет работать с материалом. К тому же на счету Калинина уже четыре голевых передачи в этом сезоне, а Степанов забил на сборах гол-красавец.

В середине же поля «Рубин» никого не потерял. И даже приобрел — так, из «Спартака-2» перешел Владислав Пантелеев. По моим данным, в «Рубине» новичком пока довольны. Его игровой интеллект и техническая оснащенность должны придать ращнобразия атаке казанцев, которая в последнее время как раз страдала от нехватки идей. Вырисовывается интересная тройка полузащитников Могилевец-Коновалов-Пантелеев. Кроме того, «Рубин» подписал экс-игрока «Крыльев» Евгения Башкирова, который добавит конкуренции и глубины составу.

В общем, за оборону, несмотря на потерю двух основных игроков, и полузащиту тревоги нет. Есть тревога за линию нападания. «Кто будет забивать?» — это главный вопрос. Даже при наличии Азмуна голы «Рубину» давались с трудом. 17 голов за 17 матчей для шестой команды чемпионата — это мало.

На сборах на острие атаки наигрывается Дмитрий Полоз, арендованный у «Зенита» перед началом сезона (статистика в чемпионате России — 15 матчей, 3 гола). Под Полозом -техничный и резкий Хорен Байрамян, способный на острый пас или обыгрыш один в один. Большие надежды связывают с молодым нападающим Артуром Сагитовым. Всегда готов помочь верный солдат Бердыева — Александр Бухаров, который, правда, в этом сезоне не забил ни разу. Но адекватной замены Азмуну, конечно, нет. И не будет, учитывая финансовое состояние клуба.

Что касается вратарской позиции, то здесь у «Рубина» все нормально. Еще в конце августа основным вратарем стал Иван Коновалов, а с «Зенитом» сыграл Егор Бабурин.

Бердыев и молодежь

Долгое время было так, что футбольная академия «Рубина» дала клубу лишь Ленара Гильмуллина, который трагически погиб в 2007-м, и Эльмира Набиуллина, ушедшего в «Зенит». Ситуация стала выправляться, пусть и не от хорошей жизни. Против «Зенита» в Петербурге на поле вышли срау три рубиновских выпускника: Сагитов, Абдуллин и Степанов. Наверняка во второй части сезона свой шанс получит и кто-то еще. Так, на сборах за «Рубин» играли футболисты, чьи фамилии мало кому знакомы. Например, в последнем контрольном матче — с белорусским «Шахтером» — в составе «Рубина», помимо Абдуллина, были: защитники Илья Агапов (18 лет), Владислав Микушин (17 лет), Степан Останин (18 лет), полузащитник Зурико Давиташвили (15 февраля исполнится 18 лет).

Сам Бердыев в интервью «Бизнес-Online» признался, что впервые в карьере не испытывает давления за результат, а подхлестывает его только личное стремление к победе. «Рубину» не по карману бороться за медали и не грозит вылет. Есть возможность заниматься любимым делом — водить молодых по полю за руку и строить новую команду.