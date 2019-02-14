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19:54 (мск), источник: Р-Спорт

Полузащитник ЦСКА Кучаев вернулся в расположение команды после операции

Отмечается, что 20-летний футболист будет работать под наблюдением врачей и физиотерапевтов ЦСКА.

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев вернулся в расположение команды после операции в связи повреждением медиального мениска, сообщается на странице московского футбольного клуба в Twitter.

Отмечается, что 20-летний футболист будет работать под наблюдением врачей и физиотерапевтов ЦСКА. В данный момент московский клуб находится на учебно-тренировочном сборе в испанском Кампоаморе.

Кучаева прооперировали в одной из немецких клиник 7 февраля. Сообщалось, что операция прошла успешно, а сроки возвращения игрока в общую тренировочную группу будут определены позднее.

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