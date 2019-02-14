Полузащитник ЦСКА Кучаев вернулся в расположение команды после операции
Отмечается, что 20-летний футболист будет работать под наблюдением врачей и физиотерапевтов ЦСКА.
Отмечается, что 20-летний футболист будет работать под наблюдением врачей и физиотерапевтов ЦСКА.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев вернулся в расположение команды после операции в связи повреждением медиального мениска, сообщается на странице московского футбольного клуба в Twitter.
Отмечается, что 20-летний футболист будет работать под наблюдением врачей и физиотерапевтов ЦСКА. В данный момент московский клуб находится на
Кучаева прооперировали в одной из немецких клиник 7 февраля. Сообщалось, что операция прошла успешно, а сроки возвращения игрока в общую тренировочную группу будут определены позднее.