Полузащитник ЦСКА Кучаев вернулся в расположение команды после операции

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев вернулся в расположение команды после операции в связи повреждением медиального мениска, сообщается на странице московского футбольного клуба в Twitter.

Отмечается, что 20-летний футболист будет работать под наблюдением врачей и физиотерапевтов ЦСКА. В данный момент московский клуб находится на учебно-тренировочном сборе в испанском Кампоаморе.