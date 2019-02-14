«Анжи» разгромил «Ангушт» в контрольном матче на сборе в Кисловодске

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Футболисты махачкалинского «Анжи» одержали крупную победу над «Ангуштом» из Назрани, выступающим в первенстве ПФЛ, в товарищеской игре на тренировочном сборе в Кисловодске.

Игра закончился со счетом 3:0 в пользу махачкалинской команды. Мячи забили Апти Ахъядов (13), Хуан Лескано (27) и Владислав Кулик (42).

В следующем контрольном матче 17 февраля «Анжи» встретится с нальчикским «Спартаком», который также играет в ПФЛ.

После 17 туров «Анжи» занимает предпоследнее место в Российской премьер-лиге, имея в активе 15 очков. В декабре на тот момент занимавший пост генерального директора «Анжи» Олег Флегонтов заявил РИА Новости, что махачкалинский клуб сократил свой долг с 300 миллионов до 220 миллионов рублей, но финансовая ситуация в команде остается стабильно тяжелой.