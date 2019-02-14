«Анжи» разгромил «Ангушт» в контрольном матче на сборе в Кисловодске
В следующем контрольном матче 17 февраля «Анжи» встретится с нальчикским «Спартаком», который также играет в ПФЛ.
В следующем контрольном матче 17 февраля «Анжи» встретится с нальчикским «Спартаком», который также играет в ПФЛ.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Футболисты махачкалинского «Анжи» одержали крупную победу над «Ангуштом» из Назрани, выступающим в первенстве ПФЛ, в товарищеской игре на тренировочном сборе в Кисловодске.
Игра закончился со счетом 3:0 в пользу махачкалинской команды. Мячи забили Апти Ахъядов (13), Хуан Лескано (27) и Владислав Кулик (42).
В следующем контрольном матче 17 февраля «Анжи» встретится с нальчикским «Спартаком», который также играет в ПФЛ.
После 17 туров «Анжи» занимает предпоследнее место в Российской
Первый сбор «Анжи» прошел в Кисловодске. Второй сбор должен был состояться в Турции, однако его отменили, и команда вновь отправилась в Кисловодск.