«Динамо» купили за рубль. Что будет дальше?
Президиум Центрального совета «Динамо» решил продать контрольный пакет акций футбольного клуба дочерней структуре банка ВТБ. Цена вопроса: один рубль.
Президиум Центрального совета «Динамо» решил продать контрольный пакет акций футбольного клуба дочерней структуре банка ВТБ. Цена вопроса: один рубль.
Заседание президиума ЦС «Динамо» началось в 16.00. Оно продлилось меньше часа: уже в 17.03 на официальном сайте Всероссийского
Коммерческое название арены в Петровском парке и окружающей территории — «ВТБ Арена парк». Официальное — АО «Управляющая компания «Динамо». Доли в проекте распределены следующим образом: 75 процентов принадлежат ВТБ, 17,7 процента — структурам братьев Ротенберг (или одного из братьев), 7,3 процента — ВФСО «Динамо». То есть это дочерняя структура банка ВТБ. Гендиректором УК «Динамо» в начале февраля был назначен Андрей Лунтовский, ранее развивавший в Москве другие проекты (например, ТК «Горбушкин двор», ТРЦ «Филион»). Логично предположить, что ФК «Динамо» пойдет в довесок к стадиону. УК «Динамо» клуб необходим, как инструмент в извлечении прибыли.
В 2009 году банк стал владельцем 74,99 процента акций клуба. В декабре 2016-го он передал их ВФСО «Динамо» — за символический рубль. При этом был подписан рассчитанный до 31 декабря 2019 года контракт, по которому ВТБ должен был перечислить обществу 10,62 миллиарда рублей. Получается, что клуб
Это:
— стадион в Петровском парке, который должен эксплуатироваться регулярно и приносить доход. Первый футбольный матч на арене запланирован на 10 марта — это будет игра между «Спартаком» и «Динамо»;
— банк желает сам распоряжаться тем, как расходовать направляемые «Динамо» средства.
По информации «СЭ», ВТБ планирует напрямую (без участия ВФСО) осуществлять финансирование «Динамо» с 1 марта.
По действующему соглашению с ВФСО, футбольному «Динамо» выделялось и выделяется около 1,7−1,8 миллиарда рублей в год. Как ранее «СЭ» сообщил источник, близкий к ВТБ, в случае возвращения клуба под контроль банка, финансирование будет «существенно больше», чем сейчас, и позволит ему держаться на «серьезном рыночном уровне». При этом денежного потока, как, например, в 2012 — 2014 годы, не будет. Тогда ВТБ за три года выделил клубу порядка 260 миллионов евро. Теперь же, видимо, стоит ориентироваться на сумму 3−4 миллиарда рублей в год. Это солидные деньги, но бюджеты у «Зенита», «Спартака», и «Локомотива» куда больше. Если руководствоваться официальными цифрами, то, например, РЖД ежегодно перечисляет «Локомотиву» более 5 миллиардов рублей.
Как уже сообщал «СЭ», с большой долей вероятности новым генеральным директором клуба станет Юрий Белкин, а спортивным директором — Дмитрий Галямин. Роман Широков, в последнее время отвечавший за селекцию
Белкин работает на руководящих должностях в «Динамо» с 2011 года. Сейчас он входит в совет директоров клуба (который возглавлял с 2016 по 2018 годы), занимает должность советника генерального директора по капитальному строительству. Галямин уже был спортивным директором
В прошлом году ходили слухи, что Дмитрий Хохлов может покинуть пост главного тренера команды. Он остался, продолжает тренировать и продолжит при новом руководстве. Больше того, по информации источника, близкого к «Динамо», в штаб Хохлова может войти бывший нападающий
Что касается состава, то у очень многих футболистов летом истекают контракты. В частности, это Антон Шунин, Себастьян Хольмен, Тони Шуньич, Григорий Морозов, Алексей Козлов, Самба Соу, Антон Соснин, Жоаузинью, Евгений Луценко. Учитывая это, а также увеличение финансирования, после этого сезона команда наверняка сильно изменится.