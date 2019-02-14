«Динамо» купили за рубль. Что будет дальше?

Источник: Спорт-Экспресс

Заседание президиума ЦС «Динамо» началось в 16.00. Оно продлилось меньше часа: уже в 17.03 на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» был опубликован пресс-релиз о том, что члены президиума одобрили сделку «продажи пакета акций» футбольного клуба акционерному обществу «Управляющая компания «Динамо». По данным «СЭ», речь идет о том, что ВФСО «Динамо» отдаст акции за символический рубль. Причем абсолютно все — 99,99 процента.

Что такое УК «Динамо»

Коммерческое название арены в Петровском парке и окружающей территории — «ВТБ Арена парк». Официальное — АО «Управляющая компания «Динамо». Доли в проекте распределены следующим образом: 75 процентов принадлежат ВТБ, 17,7 процента — структурам братьев Ротенберг (или одного из братьев), 7,3 процента — ВФСО «Динамо». То есть это дочерняя структура банка ВТБ. Гендиректором УК «Динамо» в начале февраля был назначен Андрей Лунтовский, ранее развивавший в Москве другие проекты (например, ТК «Горбушкин двор», ТРЦ «Филион»). Логично предположить, что ФК «Динамо» пойдет в довесок к стадиону. УК «Динамо» клуб необходим, как инструмент в извлечении прибыли.

Зачем ВТБ все это нужно

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В 2009 году банк стал владельцем 74,99 процента акций клуба. В декабре 2016-го он передал их ВФСО «Динамо» — за символический рубль. При этом был подписан рассчитанный до 31 декабря 2019 года контракт, по которому ВТБ должен был перечислить обществу 10,62 миллиарда рублей. Получается, что клуб по-прежнему финансово был зависим от банка. Полностью восстановить контроль над «Динамо» ВТБ решил по двум причинам, о которых мы писали в середине января.

Это:

— стадион в Петровском парке, который должен эксплуатироваться регулярно и приносить доход. Первый футбольный матч на арене запланирован на 10 марта — это будет игра между «Спартаком» и «Динамо»;

— банк желает сам распоряжаться тем, как расходовать направляемые «Динамо» средства.

По информации «СЭ», ВТБ планирует напрямую (без участия ВФСО) осуществлять финансирование «Динамо» с 1 марта.

Каким будет бюджет клуба

По действующему соглашению с ВФСО, футбольному «Динамо» выделялось и выделяется около 1,7−1,8 миллиарда рублей в год. Как ранее «СЭ» сообщил источник, близкий к ВТБ, в случае возвращения клуба под контроль банка, финансирование будет «существенно больше», чем сейчас, и позволит ему держаться на «серьезном рыночном уровне». При этом денежного потока, как, например, в 2012 — 2014 годы, не будет. Тогда ВТБ за три года выделил клубу порядка 260 миллионов евро. Теперь же, видимо, стоит ориентироваться на сумму 3−4 миллиарда рублей в год. Это солидные деньги, но бюджеты у «Зенита», «Спартака», и «Локомотива» куда больше. Если руководствоваться официальными цифрами, то, например, РЖД ежегодно перечисляет «Локомотиву» более 5 миллиардов рублей.

Кто будет руководить «Динамо»

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Как уже сообщал «СЭ», с большой долей вероятности новым генеральным директором клуба станет Юрий Белкин, а спортивным директором — Дмитрий Галямин. Роман Широков, в последнее время отвечавший за селекцию бело-голубых, из «Динамо», скорее всего, уйдет.

Белкин работает на руководящих должностях в «Динамо» с 2011 года. Сейчас он входит в совет директоров клуба (который возглавлял с 2016 по 2018 годы), занимает должность советника генерального директора по капитальному строительству. Галямин уже был спортивным директором бело-голубых — с 2012 по 2013 годы.

Что станет с тренерским штабом

В прошлом году ходили слухи, что Дмитрий Хохлов может покинуть пост главного тренера команды. Он остался, продолжает тренировать и продолжит при новом руководстве. Больше того, по информации источника, близкого к «Динамо», в штаб Хохлова может войти бывший нападающий бело-голубых Кевин Кураньи.