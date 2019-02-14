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21:44 (мск), источник: Р-Спорт

«Оренбург» разгромил грузинский «Сиони» в контрольном матче

В следующем контрольном матче 16 февраля «Оренбург» сыграет с казанским «Рубином».

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Футболисты «Оренбурга» одержали крупную победу над грузинским «Сиони» в товарищеской игре на тренировочном сборе в Турции.

Игра, прошедшая в четверг в Белеке, закончилась со счетом 4:0 в пользу российский команды. Мячи забили Рикарду Алвеш (52-я минута), Никита Маляров (60, с пенальти), Михаил Сиваков (78), Андрей Козлов (86).

В следующем контрольном матче 16 февраля «Оренбург» сыграет с казанским «Рубином».

Третий сбор «Оренбурга» в Турции продлится до 22 февраля. Команда Владимира Федотова возобновит выступление в чемпионате России 1 марта домашним матчем против махачкалинского «Анжи».

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