«Оренбург» разгромил грузинский «Сиони» в контрольном матче

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Футболисты «Оренбурга» одержали крупную победу над грузинским «Сиони» в товарищеской игре на тренировочном сборе в Турции.

Игра, прошедшая в четверг в Белеке, закончилась со счетом 4:0 в пользу российский команды. Мячи забили Рикарду Алвеш (52-я минута), Никита Маляров (60, с пенальти), Михаил Сиваков (78), Андрей Козлов (86).

В следующем контрольном матче 16 февраля «Оренбург» сыграет с казанским «Рубином».