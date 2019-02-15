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11:19 (мск), источник: Р-Спорт

Чико Флорес покинул «Рубин»

В нынешнем сезоне 31-летний испанец сыграл восемь матчей за казанский клуб в чемпионате России.

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Казанский «Рубин» и испанский защитник Чико Флорес расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана.

Чико Флорес пополнил состав «Рубина» летом 2018 года, подписав с клубом контракт на два года.

В нынешнем сезоне 31-летний испанец сыграл восемь матчей за казанский клуб в чемпионате России.

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