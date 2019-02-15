Чико Флорес покинул «Рубин»

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Казанский «Рубин» и испанский защитник Чико Флорес расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана.

Чико Флорес пополнил состав «Рубина» летом 2018 года, подписав с клубом контракт на два года.