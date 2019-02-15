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11:04 (мск), источник: Советский спорт

СМИ: Дмитрий Тарасов задержан в аэропорту Шереметьево

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов был задержан в аэропорту Шереметьево при прохождении таможни. Об этом сообщает StarHit.

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Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что футболист московской команды, вернувшись из Испании, где вместе с «Локомотивом» проходил учебно-тренировочный сбор, прошел по зеленому коридору, но был остановлен сотрудниками таможни.

Тарасова задержали по статье 16.4 КоАП РФ (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов).

Если вина Тарасова будет доказана, то за административное нарушение ему придется заплатить штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и стоимости денежных инструментов. Кроме того, незадекларированные деньги могут конфисковать.

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