СМИ: Дмитрий Тарасов задержан в аэропорту Шереметьево

Сообщается, что футболист московской команды, вернувшись из Испании, где вместе с «Локомотивом» проходил учебно-тренировочный сбор, прошел по зеленому коридору, но был остановлен сотрудниками таможни.

Если вина Тарасова будет доказана, то за административное нарушение ему придется заплатить штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и стоимости денежных инструментов. Кроме того, незадекларированные деньги могут конфисковать.