Белорусские футболисты в России со следующего сезона не будут считаться легионерами

Источник: РИА "Новости"

«Очень важное направление — сближение российского и белорусского законодательств с точки зрения обеспечения равных прав российских и белорусских граждан. В прошлом году мы активно поработали и утвердили ряд приказов по игровым командным видам спорта. Теперь белорусские спортсмены пользуются теми же правами, что и российские, и на них не будут распространяться ограничения по участию и на заявку на соревнования. Сейчас будет утвержден последний приказ по футболу, и это внесут в регламент российского футбольного союза. Со следующего сезона спортсмены смогут принимать участие», — рассказал министр.

Таким образом, белорусские спортсмены не будут в России считаться легионерами, уточнил Президент России Владимир Путин.

Российский министр рассказал о спортивном сотрудничестве по линии науки и образования, а также о том, как с 2003 года проводится спартакиада Союзного государства для детей и юношества. Белорусские спортсмены регулярно участвуют в российских соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях.

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Павел Колобков предложил со следующего года проводить соревнования среди финалистов и победителей одноименных детско-юношеских турниров по хоккею «Золотая шайба», которые проводятся в России и Беларуси.

На встрече затрагивалась тема совместной подготовки белорусских и российских атлетов к предстоящим крупным международным стартам, в том числе Олимпийским играм.

В свою очередь белорусская сторона также готова максимально содействовать подготовке российских спортсменов на своих базах, заверил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук. Он поблагодарил за поддержку и выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве по развитию в Беларуси некоторых видов спорта с участием российских специалистов.