Белорусские футболисты в России со следующего сезона не будут считаться легионерами

«Очень важное направление — сближение российского и белорусского законодательств с точки зрения обеспечения равных прав российских и белорусских граждан. В прошлом году мы активно поработали и утвердили ряд приказов по игровым командным видам спорта. Теперь белорусские спортсмены пользуются теми же правами, что и российские, и на них не будут распространяться ограничения по участию и на заявку на соревнования. Сейчас будет утвержден последний приказ по футболу, и это внесут в регламент российского футбольного союза. Со следующего сезона спортсмены смогут принимать участие», — рассказал министр.
Таким образом, белорусские спортсмены не будут в России считаться легионерами, уточнил Президент России Владимир Путин.
Российский министр рассказал о спортивном сотрудничестве по линии науки и образования, а также о том, как с 2003 года проводится спартакиада Союзного государства для детей и юношества. Белорусские спортсмены регулярно участвуют в российских соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях.
Павел Колобков предложил со следующего года проводить соревнования среди финалистов и победителей одноименных детско-юношеских турниров по хоккею «Золотая шайба», которые проводятся в России и Беларуси.
На встрече затрагивалась тема совместной подготовки белорусских и российских атлетов к предстоящим крупным международным стартам, в том числе Олимпийским играм.
В свою очередь белорусская сторона также готова максимально содействовать подготовке российских спортсменов на своих базах, заверил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук. Он поблагодарил за поддержку и выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве по развитию в Беларуси некоторых видов спорта с участием российских специалистов.
Что касается темы туризма, он предложил включить во всероссийскую патриотическую программу «Дороги Победы» посещение мемориалов и памятных мест, связанных с военно-историческими событиями на территории Беларуси. Еще одно предложение — разработать единый историко-культурный стандарт, что позволит молодежи двух стран быть духовно и ментально ближе друг другу. «Это будет всех объединять и сплачивать», — считает министр.