10 фактов о белорусских легионерах в чемпионате России

Источник: РИА "Новости"

То, о чём так долго мечтали белорусские футболисты, вот-вот свершится. С нового сезона соседи по Союзному государству будут уравнены в правах с российскими коллегами и перестанут считаться иностранцами в профессиональных лигах РФ. В свете действующего лимита на легионеров — серьёзная льгота. Мастера мяча (и не только) из близкой географически и ментально республики всегда пользовались устойчивым спросом в России в связи с адекватным соотношением цены и качества, а последние новости только повысят их ценность в глазах потенциальных работодателей.

В предвкушении этого, в некотором роде исторического момента, мы отобрали для вас десяток фактов о российско-белорусском футбольном сотрудничестве.

1

С тех пор как в обиход у нас вошло само понятие легионер, через клубы высшего дивизиона России прошло 119 белорусских игроков. По объёмам экспорта футболистов в РПЛ Беларусь уступает только украинскому (231 человек) и бразильскому (147) рынкам.

2

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Пик популярности белорусов в чемпионате России пришёлся на начало нового века. Исторический максимум — 23 игрока за сезон — зафиксирован в 2002 году (более обширной была лишь украинская диаспора — 36 легионеров, не считая низших лиг). В нулевых, пока ещё не были в полной мере освоены рынки Латинской Америки, Африки, бывшей Югославии, в отечественных клубах стабильно насчитывалось по полтора десятка белорусов за сезон. В новой 10-летке их представительство стало постепенно сокращаться — от 21 игрока в 2011 году до нынешних шести. Впрочем, теперь тенденция наверняка изменится.

3

В сезоне-2018/19 пока приняли участие всего 4 белорусских легионера, и только один Мартынович отыграл все 17 туров чемпионата. Тот самый Мартынович, который некогда боролся за свои и земляков права в российском суде (безуспешно). Все «белорусские» голы сезона — в количестве трёх штук — на счету ветерана «Крыльев Советов» Сергея Корниленко.

4

Этой зимой небольшая белорусская колония в РПЛ увеличилась на треть. «Арсенал» усилился левым защитником Володько, «Урал» — стоппером Поляковым. Для них это первый российский опыт. Обоих делегировал в соседнее государство БАТЭ.

5

Борисовский клуб чаще кого бы то ни было в Беларуси экспортирует свои кадры в РФ. Только в 10-х годах напрямую из БАТЭ в РПЛ и ФНЛ переехали 13 исполнителей (Нехайчик — дважды). В тройке крупнейших исходящих трансферов БАТЭ за историю два проведены в Россию. В своё время «Динамо» не пожалело 2,8 млн евро за Павла Нехайчика, а «Алания» раскошелилась на 3,5 млн ради белорусского бразильца Брессана. Оба клуба жили на широкую ногу и денег не считали. Пока не кончились.

6

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Белорусы традиционно хорошо адаптируются к российскому футболу, многие задерживаются тут надолго. Рекордсмен по совокупному стажу выступлений в России, Тимофей Калачёв, 13-й год играет в РПЛ. По 11 лет отработали в нашем чемпионате Юрий Жевнов и Денис Ковба.

7

Наибольшую тягу к перемене мест в России проявил Владимир Корытько. В течение четырёх лет он ухитрился побывать в шести командах. По пятёрке российских клубов значится в личных делах Константина Коваленко, Александра Кульчия, Сергея Омельянчука и Виталия Булыги.

8

В сводной таблице «гвардейцев» РПЛ белорусы Кульчий и Калачёв занимают 43 и 44 места соответственно. У одного 291 матч в чемпионате, у другого — 290. Неплохой стимул для Тимофея ещё хотя бы пару раз выйти на поле в майке «Ростова».

9

В топ-50 лучших бомбардиров ЧР входит один белорус. Сергей Корниленко с 53 забитыми мячами делит 42−44 места в рейтинге с Аланом Дзагоевым и Максимом Бузникиным.

10

В заявках команд высшей лиги Беларуси числится 20 граждан РФ или 22,5% от общего числа легионеров в чемпионате. Больше только украинцев, и лишь на одного человека. Это теперь одна из немногих лиг, где русские с украинцами всё ещё плотно сотрудничают.