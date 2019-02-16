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17:44 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА сыграл вничью с «Ньюкаслом» на сборе в Испании

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с английским «Ньюкаслом» в контрольном матче на тренировочном сборе в Испании.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу на стадионе «Пинатар Арена» (регион Мурсия), завершилась со счетом 1:1. В составе ЦСКА голом отметился Абель Эрнандес (на 40-й минуте), у «сорок» отличился экс-форвард казанского «Рубина» и санкт-петербургского «Зенита» Соломон Рондон (16).

В следующем матче на сборе армейцы 19 февраля сыграют с клубом третьего испанского дивизиона «Картахеной».

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