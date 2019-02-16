ЦСКА сыграл вничью с «Ньюкаслом» на сборе в Испании

Встреча, прошедшая в субботу на стадионе «Пинатар Арена» (регион Мурсия), завершилась со счетом 1:1. В составе ЦСКА голом отметился Абель Эрнандес (на 40-й минуте), у «сорок» отличился экс-форвард казанского «Рубина» и санкт-петербургского «Зенита» Соломон Рондон (16).