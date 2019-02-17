Врач: Селихов и Мельгарехо вернутся в основу «Спартака» через день-два

Источник: РИА "Новости"

В субботу утром спартаковцы вылетели в Турцию на заключительный сбор, который продлится до 23 февраля.

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Селихов 9 февраля из-за боли в спине не смог доиграть контрольный матч против братиславского «Слована», а Мельгарехо 6 февраля в игре с казахстанским «Актобе» получил частичное повреждение приводящей мышцы левого бедра.

«Селихов чувствует себя нормально, боль практически полностью ушла. Сегодня у него втягивающая тренировка, а через день-два Саша вернется в общую группу. То же самое касается Лоренсо Мельгарехо, который начнет работать без ограничений в ближайшие дни», — сказал Вартапетов, слова которого приводятся на сайте «Спартака».

Отдельно Вартапетов рассказал о восстановлении Самуэля Жиго и Андрея Ещенко, которые восстанавливаются после операций на крестообразных связках.