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00:20 (мск), источник: Р-Спорт

Врач: Селихов и Мельгарехо вернутся в основу «Спартака» через день-два

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вратарь Александр Селихов и полузащитник Лоренсо Мельгарехо вернутся в основную группу футболистов «Спартака» в ближайшие два дня, заявил руководитель медицинского департамента «красно-белых» Михаил Вартапетов.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу утром спартаковцы вылетели в Турцию на заключительный сбор, который продлится до 23 февраля.

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Селихов 9 февраля из-за боли в спине не смог доиграть контрольный матч против братиславского «Слована», а Мельгарехо 6 февраля в игре с казахстанским «Актобе» получил частичное повреждение приводящей мышцы левого бедра.

«Селихов чувствует себя нормально, боль практически полностью ушла. Сегодня у него втягивающая тренировка, а через день-два Саша вернется в общую группу. То же самое касается Лоренсо Мельгарехо, который начнет работать без ограничений в ближайшие дни», — сказал Вартапетов, слова которого приводятся на сайте «Спартака».

Отдельно Вартапетов рассказал о восстановлении Самуэля Жиго и Андрея Ещенко, которые восстанавливаются после операций на крестообразных связках.

«Все соответствует срокам. Жиго сейчас в основном занимается с тренером по физподготовке, чтобы набирать форму. Ещенко перенес операцию значительно позже Жиго, но его восстановление идет очень хорошими темпами, — сказал специалист. — Если говорить о конкретных сроках, то Жиго мы ждем в общей группе в конце марта — начале апреля. Андрея — в мае. С учетом темпов восстановления не исключаю, что увидим его на поле до конца нынешнего сезона».

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