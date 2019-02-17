Врач: Селихов и Мельгарехо вернутся в основу «Спартака» через день-два

В субботу утром спартаковцы вылетели в Турцию на заключительный сбор, который продлится до 23 февраля.
Селихов 9 февраля из-за боли в спине не смог доиграть контрольный матч против братиславского «Слована», а Мельгарехо 6 февраля в игре с казахстанским «Актобе» получил частичное повреждение приводящей мышцы левого бедра.
«Селихов чувствует себя нормально, боль практически полностью ушла. Сегодня у него втягивающая тренировка, а через день-два Саша вернется в общую группу. То же самое касается Лоренсо Мельгарехо, который начнет работать без ограничений в ближайшие дни», — сказал Вартапетов, слова которого приводятся на сайте «Спартака».
Отдельно Вартапетов рассказал о восстановлении Самуэля Жиго и Андрея Ещенко, которые восстанавливаются после операций на крестообразных связках.
«Все соответствует срокам. Жиго сейчас в основном занимается с тренером по физподготовке, чтобы набирать форму. Ещенко перенес операцию значительно позже Жиго, но его восстановление идет очень хорошими темпами, — сказал специалист. — Если говорить о конкретных сроках, то Жиго мы ждем в общей группе в конце марта — начале апреля. Андрея — в мае. С учетом темпов восстановления не исключаю, что увидим его на поле до конца нынешнего сезона».