Кононов закрыл «Спартак» и наигрывает центр без Фернанду

Источник: Спорт-Экспресс

Кононов закрывается

В субботу «Спартак» вернулся в Белек, который покинул всего несколько дней назад. Последний сбор по датам похож на первый, прошедший в Дубае, он тоже рассчитан на неделю — с 16 по 23 февраля. При этом день прилета тренировочный (команда успевает и заселиться, и съездить на поле), а день вылета — игровой. Кононов старается использовать время сбора как можно эффективнее.

На сроках все аналогии с дубайским сбором и заканчиваются. «Спартаку» предстоит совершенно иная работа, хотя интерес она вызывает не меньший.

Четвертого сбора вообще не должно было быть: о нем стало известно, когда РФС согласился, что в феврале играть в футбол в России рановато.

Игры четвертьфинала Кубка России перенесли на март, Кононову дали дополнительное время поработать с командой. Отсюда и выбор места — в срочном порядке был «продлен» Белек.

Первое, что бросается в глаза — закрытость. Доступ на тренировки и игры для журналистов ограничен.

С занятиями ситуация более-менее понятна: даже в ОАЭ Кононов просил репортеров либо не снимать тактические упражнения, либо вообще удаляться с поля, когда до них доходило дело. Сейчас тренерский штаб шлифует тактику, и это от чужих глаз логично скрыть.

Но теперь засекретят и товарищеские матчи — при том что трансляция этих встреч планируется на официальном сайте. Возможно, Кононов не хочет общаться с журналистами. Ведь в январе главный тренер «Спартака» вещал постоянно, по каждому поводу давал подробный комментарий. Либо Олег Георгиевич просто устал от нашего брата, либо решил не отвлекаться в самый важный период межсезонья.

Что касается игр, то их будет две. 19 февраля «Спартак» встретится с «Оренбургом», и афиша у этой игры что надо. В уральском клубе не так давно в качестве специалиста по селекционной работе трудится Марко Трабукки, еще недавно — чуть ли не спортивный директор «Спартака». Зимой ходили какие-то разговоры о приходе в «Оренбург» и Массимо Карреры, но этого не случилось, на игру со «Спартаком» команду выведет перспективный специалист Владимир Федотов.

А закроют предсезонку спартаковцы 23 февраля матчем с молдавским «Шерифом» — в этой команде когда-то работал тренером Кононов.

В центре поля на одного конкурента меньше?

Есть надежда, что на четвертом сборе мы уже увидим от «Спартака» ту игру, которую он будет показывать весной. До этого в Турции команда находилась под нагрузками, и что-то вразумительное показать удавалось только в короткие отрезки.

«Третий сбор — самый тяжелый. И я заранее говорил об этом команде, — рассказывал Кононов после поражения от “Слована”. — У нас не могло быть такой же легкости и свежести. Они появятся на четвертом этапе подготовки».

Из тех, кто улетел из Турции пять дней назад, вернулись практически все. Не хватает Данила Полубояринова, который отправился в расположение «Спартака-2». Он, к слову, неплохо себя проявил в матче с «Актобе» на третьем сборе, уверенно отыграв вторую половину матча. Но похоже, этого было недостаточно, чтобы остаться с основой до конца предсезонки.

Другое изменение в разы важнее. Полузащитник Фернанду вместо Турции отправился в римскую клинику «Вилла Стюарт». По словам руководителя медицинского департамента красно-белых Михаила Вартапетова, бразилец по-прежнему чувствует дискомфорт из-за травмы, полученной еще в первой части сезона. В Турцию Фернанду прилетит, но когда снова начнет тренировки в общей группе — интрига. С большим процентом вероятности бразилец вернется в сезон на скамейке запасных, а, значит, реальных конкурентов на центральную пару в основном составе остается трое — Денис Глушаков, Роман Зобнин и Аяз Гулиев. Игры с «Оренбургом» и «Шерифом» должны дать ответ, на кого Кононов сделает ставку в первых официальных матчах.

Но и без конкуренции в центре вопросов по составу более чем хватает. Проще назвать позиции, где уже все ясно. В воротах почти наверняка сезон начнет Александр Максименко. Вартапетов анонсировал возвращение в начале следующей недели в общую группу Александра Селихова, но тот пропустил больше недели, и ему придется догонять конкурента как минимум в плане «физики». Справа у «Спартака» железно по 90 минут будет играть Николай Рассказов. Кононов предупреждал, что рассматривает Айртона и слева, и справа, но пока что бразилец ожидаемо конкурирует только с Дмитрием Комбаровым на противоположном от Рассказова фланге.