Кононов закрыл «Спартак» и наигрывает центр без Фернанду
Футболисты «Спартака» начали заключительный сбор перед возобновлением сезона.
Футболисты «Спартака» начали заключительный сбор перед возобновлением сезона.
В субботу «Спартак» вернулся в Белек, который покинул всего несколько дней назад. Последний сбор по датам похож на первый, прошедший в Дубае, он тоже рассчитан на неделю — с 16 по 23 февраля. При этом день прилета тренировочный (команда успевает и заселиться, и съездить на поле), а день вылета — игровой. Кононов старается использовать время сбора как можно эффективнее.
На сроках все аналогии с дубайским сбором и заканчиваются. «Спартаку» предстоит совершенно иная работа, хотя интерес она вызывает не меньший.
Игры четвертьфинала Кубка России перенесли на март, Кононову дали дополнительное время поработать с командой. Отсюда и выбор места — в срочном порядке был «продлен» Белек.
Первое, что бросается в глаза — закрытость. Доступ на тренировки и игры для журналистов ограничен.
С занятиями ситуация
Но теперь засекретят и товарищеские матчи — при том что трансляция этих встреч планируется на официальном сайте. Возможно, Кононов не хочет общаться с журналистами. Ведь в январе главный тренер «Спартака» вещал постоянно, по каждому поводу давал подробный комментарий. Либо Олег Георгиевич просто устал от нашего брата, либо решил не отвлекаться в самый важный период межсезонья.
Что касается игр, то их будет две. 19 февраля «Спартак» встретится с «Оренбургом», и афиша у этой игры что надо. В уральском клубе не так давно в качестве специалиста по селекционной работе трудится Марко Трабукки, еще недавно — чуть ли не спортивный директор «Спартака». Зимой ходили
А закроют предсезонку спартаковцы 23 февраля матчем с молдавским «Шерифом» — в этой команде
Есть надежда, что на четвертом сборе мы уже увидим от «Спартака» ту игру, которую он будет показывать весной. До этого в Турции команда находилась под нагрузками, и
«Третий сбор — самый тяжелый. И я заранее говорил об этом команде, — рассказывал Кононов после поражения от “Слована”. — У нас не могло быть такой же легкости и свежести. Они появятся на четвертом этапе подготовки».
Из тех, кто улетел из Турции пять дней назад, вернулись практически все. Не хватает Данила Полубояринова, который отправился в расположение «Спартака-2». Он, к слову, неплохо себя проявил в матче с «Актобе» на третьем сборе, уверенно отыграв вторую половину матча. Но похоже, этого было недостаточно, чтобы остаться с основой до конца предсезонки.
Другое изменение в разы важнее. Полузащитник Фернанду вместо Турции отправился в римскую клинику «Вилла Стюарт». По словам руководителя медицинского департамента
Но и без конкуренции в центре вопросов по составу более чем хватает. Проще назвать позиции, где уже все ясно. В воротах почти наверняка сезон начнет Александр Максименко. Вартапетов анонсировал возвращение в начале следующей недели в общую группу Александра Селихова, но тот пропустил больше недели, и ему придется догонять конкурента как минимум в плане «физики». Справа у «Спартака» железно по 90 минут будет играть Николай Рассказов. Кононов предупреждал, что рассматривает Айртона и слева, и справа, но пока что бразилец ожидаемо конкурирует только с Дмитрием Комбаровым на противоположном от Рассказова фланге.
Вопросы есть и в центре защиты. Вместе с Георгием Джикией вроде бы должен играть Илья Кутепов, но Кононов в предыдущих матчах выпускал Сальваторе Боккетти. Возможно, лишь потому что Кутепов пропускает игру с «Краснодаром»