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11:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Ростов» без футболиста сборной Казахстана сыграл вничью в товарищеском матче в Испании

Футболисты «Ростова» сыграли вничью с норвежским «Лиллестремом» в контрольном матче на сборе в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. Оба гола забили игроки «Лиллестрема», по разу поразив собственные и чужие ворота. Полузащитник сборной Казахстана и «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов попал в заявку на этот матч, но на поле так и не вышел.

Стоит отметить, что «Ростов» после 17 туров с 24 очками занимает седьмое место в чемпионате России. Недавно стало известно, что клубу разрешили заявить Зайнутдинова в состав.

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