«Ростов» без футболиста сборной Казахстана сыграл вничью в товарищеском матче в Испании

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. Оба гола забили игроки «Лиллестрема», по разу поразив собственные и чужие ворота. Полузащитник сборной Казахстана и «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов попал в заявку на этот матч, но на поле так и не вышел.