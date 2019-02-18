«Ростов» без футболиста сборной Казахстана сыграл вничью в товарищеском матче в Испании
Футболисты «Ростова» сыграли вничью с норвежским «Лиллестремом» в контрольном матче на сборе в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Ростова» сыграли вничью с норвежским «Лиллестремом» в контрольном матче на сборе в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. Оба гола забили игроки «Лиллестрема», по разу поразив собственные и чужие ворота. Полузащитник сборной Казахстана и «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов попал в заявку на этот матч, но на поле так и не вышел.
Стоит отметить, что «Ростов» после 17 туров с 24 очками занимает седьмое место в чемпионате России. Недавно стало известно, что клубу разрешили заявить Зайнутдинова в состав.