Алексей Сафонов: Вряд ли Белоруссия станет раздающей паспорта страной-помойкой

Источник: Reuters

— Со следующего сезона белорусы перестанут считать легионерами в РПЛ. Как вы к этому относитесь?

— Нормально. Думаю, то же самое будет с футболистами из Армении и Казахстана. У нас ведь единая экономическая зона. В хоккее это давно уже существует. И я не понимаю, как в принципе белорусы могут считаться легионерами в одном виде спорта и не считаться в другом.

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— В РПЛ сейчас всего шесть белорусов. Теперь их количество увеличится?

— Естественно. В БАТЭ многие ребята постоянно выступают в Лиге чемпионов, Лиге Европы. После 2000 года в Белоруссии очень хорошая молодежь. Многие захотят к нам поехать.

— Как это повлияет на цены на рынке?

— Не жду кардинальных перемен. Когда белорусы считались иностранцами, наши клубы брали игроков из более футбольных стран — Испании, Италии, Франции. Теперь белорусам придется конкурировать с россиянами. Но это вряд ли приведет к взлету их стоимости.

— На исполкоме РФС некоторые высказывали опасения, что теперь Белоруссию начнут использовать как плацдарм для оформления второго гражданства другим иностранцам — тем, которые попадают под лимит в РПЛ…

— Не думаю, что Белоруссия станет страной-помойкой, которая будет всем подряд давать свое гражданство. Есть же рамки закона! Думаю, белорусы будут себя страховать, чтобы какой-нибудь чудак из Конго не мог получить паспорт и через месяц отправиться «транзитом» в Россию.

То же самое было с продуктами. После введения эмбарго некоторые компании начали обходить закон — появились белорусские креветки, киви, сыры… Но потом это окно закрыли. Придумав законы, не оставляющие лазеек. Думаю, и в футболе найдут управу для аферистов в случае чего.

— Говорят, в Белоруссии гораздо легче получить гражданство, чем у нас.

— Я понимаю, но давайте с уважением относиться к суверенитету России, а то договоримся до того, что станем персонами нон-грата (смеется).

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— А вам не кажется, что решение Минспорта является вмешательством в деятельность РФС, что запрещено ФИФА?

— ФИФА больше смотрит, чтобы государство не лезло в выборы президента РФС, чтобы мы не проводили матчи с непризнанными государствами вроде Косова… А лимит — это совсем другое. РФС не может быть выше законодательства России. И если президенты двух союзных государств приняли такое решение и пожали друг другу руки, члены исполкома РФС не могут пойти против.

— В целом вы позитивно оцениваете нововведение?

— Думаю, у молодых белорусских талантов будет больше шансов попасть в наш чемпионат. А может, со временем в РПЛ войдут три-четыре белорусских клуба. Почему нет? КХЛ же на это пошла. Можно добавить и клубы из других союзных государств, если в России некоторые команды не могут выжить. Футбол — бизнес. И надо делать продукт, который привлекал бы новых зрителей.