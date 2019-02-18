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11:36 (мск), источник: Ura.ru

«Амкар» готов выплачивать долги по зарплате. Но только тем, кто «хочет договариваться»

Руководство ФК «Амкар» готово выплачивать задолженности по зарплате ряду футболистов, с которыми есть соответствующие договоренности. На данный момент заключено третье мировое соглашение с бывшими игроками.

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Источник: РИА "Новости"

«Руководство ОО “Футбольный клуб ‚Амкар”» начало заключать с бывшими игроками мировые соглашения, касающиеся долгов по зарплате. Два соглашения из трех заключены с легионерами — Янушем Голом и Петаром Заневым. Еще одно — с россиянином Дмитрием Хомичем, — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Бывший президент ФК «Амкар» Геннадий Шилов сообщил, что клуб «будет договариваться с теми, кто хочет договариваться».

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С требованием о погашении долгов по зарплате обратились восемь футболистов. Свердловский районный суд уже частично удовлетворил требования некоторых игроков и внес их в реестр кредиторов. Эксперты-аналитики считают, что основными причинами заключать мировые соглашения являются нежелание клуба публичного скандала с иностранными игроками и личная договоренность сторон, подробности которых держатся в секрете и редко получают огласку.

Ранее «URA.RU» писало, что ФК «Амкар» задолжал 2,7 млн рублей своему бывшему тренеру Вадиму Евсееву. А министерство спорта Прикамья требует от клуба вернуть 543 млн рублей. Субсидии выделялись в 2017 и 2018 годах, но руководство клуба потратило деньги неэффективно, считают в ведомстве.

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