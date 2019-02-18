«Амкар» готов выплачивать долги по зарплате. Но только тем, кто «хочет договариваться»

Источник: РИА "Новости"

«Руководство ОО “Футбольный клуб ‚Амкар”» начало заключать с бывшими игроками мировые соглашения, касающиеся долгов по зарплате. Два соглашения из трех заключены с легионерами — Янушем Голом и Петаром Заневым. Еще одно — с россиянином Дмитрием Хомичем, — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Бывший президент ФК «Амкар» Геннадий Шилов сообщил, что клуб «будет договариваться с теми, кто хочет договариваться».

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

С требованием о погашении долгов по зарплате обратились восемь футболистов. Свердловский районный суд уже частично удовлетворил требования некоторых игроков и внес их в реестр кредиторов. Эксперты-аналитики считают, что основными причинами заключать мировые соглашения являются нежелание клуба публичного скандала с иностранными игроками и личная договоренность сторон, подробности которых держатся в секрете и редко получают огласку.