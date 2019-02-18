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20:48 (мск), источник: Sports.Ru

«Зенит» и «Аустрия» проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге 23 марта

Игра состоится 23 марта во время перерыва на матчи сборных на стадионе «Газпром Арена».

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«Зенит» и «Аустрия» сыграют друг с другом в четвертый раз. В 2013 году на групповой стадии Лиги чемпионов питерцы дома сыграли с австрийской командой вничью (1:1), а в гостях уступили (1:4).

В 2017 году команды провели товарищеский матч в Феклабрукке, который завершился победой «Зенита» (2:1).

Летом прошлого года компания «Газпром Экспорт» стала спонсором «Аустрии».

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