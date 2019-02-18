«Зенит» и «Аустрия» проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге 23 марта
Игра состоится 23 марта во время перерыва на матчи сборных на стадионе «Газпром Арена».
Игра состоится 23 марта во время перерыва на матчи сборных на стадионе «Газпром Арена».
«Зенит» и «Аустрия» сыграют друг с другом в четвертый раз. В 2013 году на групповой стадии Лиги чемпионов питерцы дома сыграли с австрийской командой вничью (1:1), а в гостях уступили (1:4).
В 2017 году команды провели товарищеский матч в Феклабрукке, который завершился победой «Зенита» (2:1).
Летом прошлого года компания «Газпром Экспорт» стала спонсором «Аустрии».