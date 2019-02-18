Казахстанец Зайнутдинов впервые сыграл полный матч за «Ростов» и помог разгромить участника ЛЕ

Источник: РИА "Новости"

Товарищеская игра прошла сегодня, 18 февраля, в Испании и завершилась со счетом 3:0. У «Ростова» на 46-й минуте забил исландский нападающий Бьорн Сигурдарсон, на 78-й — болгарский хавбек Ивелин Попов, а на 84-й — защитник Артем Щадин.

При этом «Вентспилс» мог избежать крупного поражения. Латвийский клуб дважды за игру попадал в перекладину, а удар с пенальти пришелся в штангу.

В прошедшем матче Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Казахстанец впервые провел полный матч за новый клуб.

На зимний перерыв в российской премьер-лиге «Ростов» ушел на седьмом месте из 16 команд, а «Вентспилс» в 2018 году стал серебряным призером чемпионата Латвии и летом сыграет в Лиге Европы.

Для «Ростова» этот матч стал последним в межсезонье, а Зайнутдинов провел шесть встреч за «желто-синих». До «Вентспилса» он отдал голевую передачу во встрече с норвежской «Волеренгой» (1:1) и сыграл против шведского «Эстерсунда» (2:4), питерского «Зенита» (0:5), московского «Спартака» (1:2) и «Атырау» (1:0).

О переходе 20-летнего Зайнутдинова «Ростов» объявил 12 января. Условия соглашения не сообщаются, но «Астана» подтвердила, что игрок сам выкупил свой контракт.