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20:54 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Зайнутдинов впервые сыграл полный матч за «Ростов» и помог разгромить участника ЛЕ

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов поучаствовал в крупной победе российского «Ростова» над латвийским «Вентспилсом», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Товарищеская игра прошла сегодня, 18 февраля, в Испании и завершилась со счетом 3:0. У «Ростова» на 46-й минуте забил исландский нападающий Бьорн Сигурдарсон, на 78-й — болгарский хавбек Ивелин Попов, а на 84-й — защитник Артем Щадин.

При этом «Вентспилс» мог избежать крупного поражения. Латвийский клуб дважды за игру попадал в перекладину, а удар с пенальти пришелся в штангу.

В прошедшем матче Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Казахстанец впервые провел полный матч за новый клуб.

На зимний перерыв в российской премьер-лиге «Ростов» ушел на седьмом месте из 16 команд, а «Вентспилс» в 2018 году стал серебряным призером чемпионата Латвии и летом сыграет в Лиге Европы.

Для «Ростова» этот матч стал последним в межсезонье, а Зайнутдинов провел шесть встреч за «желто-синих». До «Вентспилса» он отдал голевую передачу во встрече с норвежской «Волеренгой» (1:1) и сыграл против шведского «Эстерсунда» (2:4), питерского «Зенита» (0:5), московского «Спартака» (1:2) и «Атырау» (1:0).

О переходе 20-летнего Зайнутдинова «Ростов» объявил 12 января. Условия соглашения не сообщаются, но «Астана» подтвердила, что игрок сам выкупил свой контракт.

Первый официальный матч «Ростов» проведет 24 февраля, когда в рамках четвертьфинала Кубка России дома встретится с «Краснодаром» (первая игра — 2:2). Из-за этого матча клуб не отпустил Зайнутдинова на товарищескую встречу сборной Казахстана с Молдовой, так как она проводится не в дату ФИФА.

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