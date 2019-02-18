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21:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Заболотный снес манекен на тренировке «Зенита»

Форвард «Зенита» Антон Заболотный врезался в металлический манекен на тренировке своей команды, сообщает официальный Инстаграм сине-бело-голубых.м

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Словенский полузащитник клуба Роберт Мак в комментариях к этой записи назвал Заболотного футбольным богом, а Эмилиано Ригони поставил несколько веселящихся смайликов с отметкой профиля форварда.

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне 27-летний нападающих сыграл в 11 матчах РПЛ, в которых результативными действиями отметиться не сумел. В то же время, в 10 поединках Лиги Европы он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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