Депутат Госдумы раскритиковал российских футболистов
Депутат Госдумы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев раскритиковал скандальных российских футболистов, передает «Советский спорт».
Депутат Госдумы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев раскритиковал скандальных российских футболистов, передает «Советский спорт».
«Обратил внимание, если новость с упоминанием российского футболиста появляется в неспортивных изданиях, в 95% случаев она будет не на спортивную, а на скандальную тему. Такое ощущение, что, с одной стороны, футболисты не умеют себя вести и не знают, что делать с доставшимися им миллионами долларов, с другой — спортивная составляющая их деятельности вообще не интересует журналистов, интересны только скандалы», — написал политик в своем блоге.