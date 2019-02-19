Депутат Госдумы раскритиковал российских футболистов

«Обратил внимание, если новость с упоминанием российского футболиста появляется в неспортивных изданиях, в 95% случаев она будет не на спортивную, а на скандальную тему. Такое ощущение, что, с одной стороны, футболисты не умеют себя вести и не знают, что делать с доставшимися им миллионами долларов, с другой — спортивная составляющая их деятельности вообще не интересует журналистов, интересны только скандалы», — написал политик в своем блоге.