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12:05 (мск), источник: ТАСС

Футболист Скопинцев перешел из «Ростова» в «Краснодар»

ТАСС, 19 февраля. Российский футболист Дмитрий Скопинцев перешел из «Ростова» в «Краснодар». Об этом сообщают пресс-службы клубов.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, сумма трансфера Скопинцева составила €4,4 млн плюс бонусы. Футболист пройдет медобследование, после чего будет подписан долгосрочный контракт.

21-летний футболист провел в составе «Ростова» 29 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

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