Футболист Скопинцев перешел из «Ростова» в «Краснодар»

Как сообщается, сумма трансфера Скопинцева составила €4,4 млн плюс бонусы. Футболист пройдет медобследование, после чего будет подписан долгосрочный контракт.

21-летний футболист провел в составе «Ростова» 29 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи.