Московское «Динамо» победило «Иртыш» на сборе в Турции
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» обыграли «Иртыш» из Павлодара в товарищеском матче на сборе в Турции.
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» обыграли «Иртыш» из Павлодара в товарищеском матче на сборе в Турции.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо». Голы забили Кирилл Панченко (38-я минута) и Вячеслав Грулев (52). В конце матча голкипер московского клуба Игорь Лещук отразил пенальти.
«Динамо» позднее во вторник сыграет с клубом «Ордабасы» из Шымкента.