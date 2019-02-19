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13:35 (мск), источник: Р-Спорт

Московское «Динамо» победило «Иртыш» на сборе в Турции

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» обыграли «Иртыш» из Павлодара в товарищеском матче на сборе в Турции.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо». Голы забили Кирилл Панченко (38-я минута) и Вячеслав Грулев (52). В конце матча голкипер московского клуба Игорь Лещук отразил пенальти.

«Динамо» позднее во вторник сыграет с клубом «Ордабасы» из Шымкента.

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