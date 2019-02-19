Московское «Динамо» победило «Иртыш» на сборе в Турции

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо». Голы забили Кирилл Панченко (38-я минута) и Вячеслав Грулев (52). В конце матча голкипер московского клуба Игорь Лещук отразил пенальти.