«Крылья Советов» обыграли «Колдинг» в контрольном матче
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли датский «Колдинг» в контрольном матче на сборе в Турции.
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли датский «Колдинг» в контрольном матче на сборе в Турции.
Встреча, прошедшая во вторник в Белеке, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Крыльев». У победителей мячи забили Денис Ткачук (6-я минута) и Антон Зиньковский (60).
Во вторник самарская команда проведет еще один контрольный матч против латвийского клуба «Лиепая». Встреча начнется в 17:00 мск.