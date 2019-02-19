«Краснодар» купил Скопинцева у «Ростова». Это гениальная многоходовочка

Источник: РИА "Новости"

«КРАСНОДАР» ПОРАБОТАЛ НА РЫНКЕ УМНЕЕ ВСЕХ

Селекционной работе «Краснодара» стоит позавидовать.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Сначала клуб приобрел лучшего игрока Швеции Кристоффера Олссона, а теперь забирает у «Ростова» лучшего россиянина Дмитрия Скопинцева. Еще недавно кандидата в сборную хотел купить «Спартак» за 3 миллиона евро, но гендиректор москвичей Сергей Родионов заблокировал трансфер. Тогда включился «Краснодар» и взял Скопинцева за 4,4 миллиона. Немного раздутая цена за молодого игрока, но в РПЛ многое решает паспорт.

Скопинцев — прямая альтернатива Кристиану Рамиресу. Эквадорец отлично вписался в игру «быков» практически сразу после перехода, уже успел выучить русский язык и на данный момент является одним из ключевых футболистов для Мурада Мусаева. Рамиресу 24 года, его очень хочет «Зенит», за два года в России трансферная цена защитника возросла почти в пять раз: с полутора миллионов евро до семи.

СКОПИНЦЕВ ПОМОЖЕТ ВПИСАТЬСЯ В ЛИМИТ

«Краснодар» взял курс на обрусение. Пока Павел Мамаев играет в футбол в стенах Бутырки, Мурад Мусаев выкручивается с лимитом как может. Если бы у Ари до сих пор не отсутствовал российский паспорт, нападение «быков» сложно было представить. Возможные травмы легко осложнят жизнь «Краснодару» в чемпионате России, поэтому нужно от кого-то избавляться.

Сейчас в составе «Краснодара» только 12 россиян (минус Мамаев) с учетом приближенных к основе воспитанников. Поэтому трансфер Скопинцева — отличный выход из ситуации.

Главный вопрос — в адаптации Дмитрия в новом клубе. Он не так хорош игре с четырьмя защитниками, плюс не имеет такого классного дальнего удара, как у Рамиреса (один из важных компонентов на стандартах). Но это наживное. В идеале еще бы отбить деньги за Скопинцева продажей Рамиреса в «Зенит» и будет совсем хорошо.

Интересный факт. Через неделю «Краснодару» играть с «Ростовом» в ответном матче ¼ Кубка России. Противостояние неосторожно называют южным или казачьем дерби, но градус в этих матчах почти всегда запредельный. А теперь Скопинцеву придется возвращаться в Ростов-на-Дону в составе новой команды и получать порцию свежих и неприятных панчей с трибун. Готовься Дмитрий, будет жарко.

РАМИРЕСА ПРОДАДУТ В «ЗЕНИТ». ЭТО ЛОГИЧНО

Питерцы давно проявляют настырность в отношении Рамиреса. Кристиан не против переехать в культурную столицу России к соотечественнику и тезке Нобоа, а также приумножить свою зарплату. «Краснодар» в таком случае вполне готов отпустить игрока за хорошую сумму. «Зенит» в панике ищет качественного защитника на левый край, поэтому вероятнее всего даже переплатит за Рамиреса. В это окно «Зенит» уже потратил 37 миллионов евро (12 за Азмуна, 10 за Ракицкого, 15 за Барриоса) из 44 полученных за Паредеса. Теперь можно выложить за Рамиреса 7−8 миллионов и закрыть вопрос с трансферами до лета.

Рамиреса не получится использовать в Лиге Европы (заигран за «Краснодар»), но Сергею Семаку это и не нужно. Тренер ранее уже признался, что первостепенной задачей для Питера является победа в РПЛ, а еврокубки — это лишь подготовительный этап в становлении новой команды. Рамирес безусловно усилит «Зенит», Кристиан — один из сильнейших крайних защитников лиги прямо сейчас.

А С ЧЕМ ОСТАЛСЯ «РОСТОВ»?

Для начала с деньгами. А потом уже с уймой защитников. Слева вместо Скопинцева, пусть и с потерей атакующего потенциала, может играть пришедший из «Зенита» Евгений Чернов. К тому же слева на позиции латераля Валерий Карпин точно попробует 19-летнего Данила Глебова, купленного у «Анжи».

«Ростов» круто заработал на продаже Скопинцева. 4,4 миллиона евро — лучшая сделка ростовчан этой зимой. Кроме того команда лишилась Сверрира Ингассона, Аяза Гулиева, Антона Салетроса и Артура Юсупова. Получится ли залатать дыры? Возможно.

Ведь новички, хоть многие пришли и бесплатно, не самые последние люди в нашем футболе: Ивелин Попов, Роман Еременко, Иван Новосельцев и Евгений Чернов. Также не забывайте о норвежце Матиасе Норманне, Константине Плиеве, молодых Глебове, Бахтиоре Зайнутдинове иКонстантине Плиеве.