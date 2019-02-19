«Краснодар» купил Скопинцева у «Ростова». Это гениальная многоходовочка
Рамирес уезжает в «Зенит», а Мусаев решает проблему с лимитом?
Рамирес уезжает в «Зенит», а Мусаев решает проблему с лимитом?
Селекционной работе «Краснодара» стоит позавидовать.
Сначала клуб приобрел лучшего игрока Швеции Кристоффера Олссона, а теперь забирает у «Ростова» лучшего россиянина Дмитрия Скопинцева. Еще недавно кандидата в сборную хотел купить «Спартак» за 3 миллиона евро, но гендиректор москвичей Сергей Родионов заблокировал трансфер. Тогда включился «Краснодар» и взял Скопинцева за 4,4 миллиона. Немного раздутая цена за молодого игрока, но в РПЛ многое решает паспорт.
Скопинцев — прямая альтернатива Кристиану Рамиресу. Эквадорец отлично вписался в игру «быков» практически сразу после перехода, уже успел выучить русский язык и на данный момент является одним из ключевых футболистов для Мурада Мусаева. Рамиресу 24 года, его очень хочет «Зенит», за два года в России трансферная цена защитника возросла почти в пять раз: с полутора миллионов евро до семи.
«Краснодар» взял курс на обрусение. Пока Павел Мамаев играет в футбол в стенах Бутырки, Мурад Мусаев выкручивается с лимитом как может. Если бы у Ари до сих пор не отсутствовал российский паспорт, нападение «быков» сложно было представить. Возможные травмы легко осложнят жизнь «Краснодару» в чемпионате России, поэтому нужно от
Главный вопрос — в адаптации Дмитрия в новом клубе. Он не так хорош игре с четырьмя защитниками, плюс не имеет такого классного дальнего удара, как у Рамиреса (один из важных компонентов на стандартах). Но это наживное. В идеале еще бы отбить деньги за Скопинцева продажей Рамиреса в «Зенит» и будет совсем хорошо.
Интересный факт. Через неделю «Краснодару» играть с «Ростовом» в ответном матче ¼ Кубка России. Противостояние неосторожно называют южным или казачьем дерби, но градус в этих матчах почти всегда запредельный. А теперь Скопинцеву придется возвращаться в
Питерцы давно проявляют настырность в отношении Рамиреса. Кристиан не против переехать в культурную столицу России к соотечественнику и тезке Нобоа, а также приумножить свою зарплату. «Краснодар» в таком случае вполне готов отпустить игрока за хорошую сумму. «Зенит» в панике ищет качественного защитника на левый край, поэтому вероятнее всего даже переплатит за Рамиреса. В это окно «Зенит» уже потратил 37 миллионов евро (12 за Азмуна, 10 за Ракицкого, 15 за Барриоса) из 44 полученных за Паредеса. Теперь можно выложить за Рамиреса 7−8 миллионов и закрыть вопрос с трансферами до лета.
Рамиреса не получится использовать в Лиге Европы (заигран за «Краснодар»), но Сергею Семаку это и не нужно. Тренер ранее уже признался, что первостепенной задачей для Питера является победа в РПЛ, а еврокубки — это лишь подготовительный этап в становлении новой команды. Рамирес безусловно усилит «Зенит», Кристиан — один из сильнейших крайних защитников лиги прямо сейчас.
Для начала с деньгами. А потом уже с уймой защитников. Слева вместо Скопинцева, пусть и с потерей атакующего потенциала, может играть пришедший из «Зенита» Евгений Чернов. К тому же слева на позиции латераля Валерий Карпин точно попробует 19-летнего Данила Глебова, купленного у «Анжи».
Ведь новички, хоть многие пришли и бесплатно, не самые последние люди в нашем футболе: Ивелин Попов, Роман Еременко, Иван Новосельцев и Евгений Чернов. Также не забывайте о норвежце Матиасе Норманне, Константине Плиеве, молодых Глебове, Бахтиоре Зайнутдинове иКонстантине Плиеве.
Кринский Константин