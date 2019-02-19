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15:55 (мск), источник: ТАСС

Украинский футболист Кулач отказался от перехода в «Енисей»

ТАСС, 19 февраля. Украинский футболист Владислав Кулач отказался от перехода в красноярский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Енисей». Об этом сообщает украинский телеканал «24».

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Футболист, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», в настоящее время выступает за «Александрию».

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По словам Кулача, он хотел покинуть страну и играть в Европе. У футболиста также было предложение от «Енисея».

«Я не хотел в Россию, это буквально в последние дни, перед “Александрией”, было предложение от “Енисея”. Но по определенным причинам туда не поехал, — сказал Кулач. — Переход в “Александрию” — лучшее развитие событий для меня. У команды есть задача, вся команда хочет ее выполнить и будет делать для этого все».

Отмечается, что к «Енисею» в текущее трансферное окно присоединился другой игрок «Шахтера» — Олег Данченко. Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца текущего сезона. Ранее он выступал на правах аренды за «Анжи». Еще один бывший игрок «Шахтера» — Ярослав Ракицкий — в текущее межсезонье стал игроком петербургского «Зенита».

«Енисей» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав после 17 матчей 10 очков.

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