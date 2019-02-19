«Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом» в товарищеском матче

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На 5-й минуте счёт в матче открыл бразильский нападающий «Спартака» Луис Андриано. Ответный гол был забит в концовке первого тайма — его автором стал форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович.

В настоящий момент красно-белые проводят заключительный сбор, который стартовал 16 февраля и продлится до 23 февраля. Помимо игры с «Оренбургом» московской команде также предстоит товарищеская встреча с действующим чемпионом Молдавии «Шерифом».