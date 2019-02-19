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19:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом». Встреча команд состоялась на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в турецком городе Белек и завершилась со счётом 1:1.

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Источник: https://twitter.com/fcsm_official
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На 5-й минуте счёт в матче открыл бразильский нападающий «Спартака» Луис Андриано. Ответный гол был забит в концовке первого тайма — его автором стал форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович.

В настоящий момент красно-белые проводят заключительный сбор, который стартовал 16 февраля и продлится до 23 февраля. Помимо игры с «Оренбургом» московской команде также предстоит товарищеская встреча с действующим чемпионом Молдавии «Шерифом».

«Спартак» после 17 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 28 очками в активе, уступая «Зениту» (34), «Краснодару» (33) и ЦСКА (30). «Оренбург» (22) располагается на 10-м месте в таблице чемпионата России.

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