«Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом» в товарищеском матче
В товарищеском матче «Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом». Встреча команд состоялась на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в турецком городе Белек и завершилась со счётом 1:1.
В товарищеском матче «Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом». Встреча команд состоялась на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в турецком городе Белек и завершилась со счётом 1:1.
На 5-й минуте счёт в матче открыл бразильский нападающий «Спартака» Луис Андриано. Ответный гол был забит в концовке первого тайма — его автором стал форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович.
В настоящий момент
«Спартак» после 17 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской