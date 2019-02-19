Гол хавбека сборной Казахстана принес «Тоболу» победу над клубом российской премьер-лиги

Источник: РИА "Новости"

Игра в турецком Белеке завершилась со счетом 1:0. Победу «Тоболу» принес гол полузащитника сборной Казахстана Максима Федина на десятой минуте.

В 2018 году «Тобол» стал бронзовым призером казахстанской премьер-лиги и получил путевку в Лигу Европы, а «Рубин» ушел на зимний перерыв в РПЛ на шестом месте из 16 команд.

Отметим, что «Рубин» возглавляет Курбан Бердыев, который как футболист играл за «Кайрат» в высшей лиге СССР, а затем дважды тренировал его. Также в Казахстане туркменский специалист известен по работе с «Химиком» (ныне — «Тараз») и «Мунайшы» (сейчас — «Каспий»).