Гол хавбека сборной Казахстана принес «Тоболу» победу над клубом российской премьер-лиги
Костанайский «Тобол» обыграл казанский «Рубин» из российской
Костанайский «Тобол» обыграл казанский «Рубин» из российской
Игра в турецком Белеке завершилась со счетом 1:0. Победу «Тоболу» принес гол полузащитника сборной Казахстана Максима Федина на десятой минуте.
В 2018 году «Тобол» стал бронзовым призером казахстанской
Отметим, что «Рубин» возглавляет Курбан Бердыев, который как футболист играл за «Кайрат» в высшей лиге СССР, а затем дважды тренировал его. Также в Казахстане туркменский специалист известен по работе с «Химиком» (ныне — «Тараз») и «Мунайшы» (сейчас — «Каспий»).
С 2014 года в системе «Рубина» выступает российский защитник Егор Сорокин, который провел сезон-2016 в аренде в «Актобе». В 2018 году 23-летний игрок дебютировал за сборную России.