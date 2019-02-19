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20:18 (мск), источник: Р-Спорт

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Лиепаей» в контрольном матче на сборе

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Футболисты самарских «Крыльев Советов» разошлись миром с латвийским клубом «Лиепая» в товарищеской игре на тренировочном сборе в Турции.

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Источник: Р-Спорт

Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Агустина Рохеля на 27-й минуте у самарской команды соперник ответил через пять минут точным ударом Додо.

Сбор «Крыльев Советов» в Турции продлится до 1 марта.

После 16 матчей «Крылья Советов» занимают 13-е место в чемпионате России, имея в активе 17 очков. Турнир возобновится после зимней паузы в марте.

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