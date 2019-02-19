Футболисты «Уфы» уступили тбилисскому «Локомотиву» в контрольном матче

Встреча, прошедшая во вторник в Валенсии, завершилась со счетом 1:0 в пользу грузинской команды.

Это поражение стало первым для «Уфы» на зимних сборах. Заключительный контрольный матч в Испании «Уфа» проведет 23 февраля с московским ЦСКА.