Футболисты «Уфы» уступили тбилисскому «Локомотиву» в контрольном матче
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Футболисты «Уфы» уступили тбилисскому «Локомотиву» в контрольном матче на сборе в Испании.
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Футболисты «Уфы» уступили тбилисскому «Локомотиву» в контрольном матче на сборе в Испании.
Встреча, прошедшая во вторник в Валенсии, завершилась со счетом 1:0 в пользу грузинской команды.
Это поражение стало первым для «Уфы» на зимних сборах. Заключительный контрольный матч в Испании «Уфа» проведет 23 февраля с московским ЦСКА.