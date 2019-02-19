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20:36 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Уфы» уступили тбилисскому «Локомотиву» в контрольном матче

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Футболисты «Уфы» уступили тбилисскому «Локомотиву» в контрольном матче на сборе в Испании.

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Источник: Р-Спорт

Встреча, прошедшая во вторник в Валенсии, завершилась со счетом 1:0 в пользу грузинской команды.

Это поражение стало первым для «Уфы» на зимних сборах. Заключительный контрольный матч в Испании «Уфа» проведет 23 февраля с московским ЦСКА.

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