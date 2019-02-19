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22:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзагоева унесли на носилках. Похоже, все серьезно

Во вторник ЦСКА встретился в контрольном матче с «Картахеной» из третьего испанского дивизиона. На 13-й минуте произошло страшное: очередную травму получил Алан Дзагоев.

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Источник: Спорт-Экспресс

13-я минута матча. Дзагоев получил мяч в штрафной, сделал передачу на набегавшего по центру Арнора Сигурдссона. Затем российский полузащитник армейцев сместился по направлению к воротам, исландец же попытался оставить ему мяч. Дзагоев до мяча не дотянулся (его в итоге выбил игрок «Картахены»), а потом упал на поле — никакого контакта с кем-либо из футболистов соперника при этом не было.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хавбек держался за колено и корчился от боли — даже стучал рукой по газону. Партнеры по команде сигнализировали, что Дзагоеву необходима медицинская помощь. Потом врач клуба Шагабутдин Керимов показал, что игроку нужна замена. На поле прибежал медицинский персонал. Через некоторое время, когда шла 16-я минута встречи, полузащитника унесли на носилках в подтрибунные помещения.

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Что точно стряслось с Дзагоевым, пока неизвестно. Но, если судить по действиям 28-летнего футболиста, визуально похоже на повреждение крестообразных связок колена. Так или иначе, стоит дождаться официального сообщения ЦСКА.

Предыдущие травмы

Травмы — то, что не позволяет в полной мере раскрыться Дзагоеву, который засверкал еще в 2008 году. Из-за различных повреждений он пропустил Евро-2016, так толком и не сыграл на ЧМ-2018. За последний год полузащитник, помимо игры с «Картахеной», травмировался пять раз.

  • — В апреле 2018-го у него было мышечное повреждение.
  • — В мае 2018-го — воспаление мышц голени.
  • — В июне 2018-го — повреждение мышц задней поверхности бедра (был заменен в первом тайме матча открытия чемпионата мира с Саудовской Аравией (5:0).
  • — В июле 2018-го — повреждение икроножной мышцы правой голени.
  • — В ноябре 2018-го — мышечное повреждение.

В сезоне-2018/19 Дзагоев, один из самых талантливых российских футболистов XXI века, провел лишь 11 матчей.

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