Дзагоева унесли на носилках. Похоже, все серьезно
Во вторник ЦСКА встретился в контрольном матче с «Картахеной» из третьего испанского дивизиона. На 13-й минуте произошло страшное: очередную травму получил Алан Дзагоев.
Во вторник ЦСКА встретился в контрольном матче с «Картахеной» из третьего испанского дивизиона. На 13-й минуте произошло страшное: очередную травму получил Алан Дзагоев.
13-я минута матча. Дзагоев получил мяч в штрафной, сделал передачу на набегавшего по центру Арнора Сигурдссона. Затем российский полузащитник армейцев сместился по направлению к воротам, исландец же попытался оставить ему мяч. Дзагоев до мяча не дотянулся (его в итоге выбил игрок «Картахены»), а потом упал на поле — никакого контакта с
Хавбек держался за колено и корчился от боли — даже стучал рукой по газону. Партнеры по команде сигнализировали, что Дзагоеву необходима медицинская помощь. Потом врач клуба Шагабутдин Керимов показал, что игроку нужна замена. На поле прибежал медицинский персонал. Через некоторое время, когда шла 16-я минута встречи, полузащитника унесли на носилках в подтрибунные помещения.
Что точно стряслось с Дзагоевым, пока неизвестно. Но, если судить по действиям 28-летнего футболиста, визуально похоже на повреждение крестообразных связок колена. Так или иначе, стоит дождаться официального сообщения ЦСКА.
Травмы — то, что не позволяет в полной мере раскрыться Дзагоеву, который засверкал еще в 2008 году.
В сезоне-2018/19 Дзагоев, один из самых талантливых российских футболистов XXI века, провел лишь 11 матчей.