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12:35 (мск), источник: Р-Спорт

Заявление на Аршавина и его представителей поступило в УФСБ Петербурга

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области получило заявление от супруги экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина о возможных противоправных действиях его и его представителей, сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.

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Источник: РИА "Новости"

«В управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступило заявление Алисы Аршавиной о возможных противоправных действиях со стороны ее супруга Андрея Аршавина и его представителей», — сказал собеседник агентства.

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Ранее в Telegram-каналах и социальных сетях был опубликован скан заявления Аршавиной в полицию, в котором она утверждала, что супруг угрожает ей «путем направления sms-сообщений», в которых «пугает лишением свободы (тюрьмой) и возбуждением уголовных дел». В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости подтвердили факт получения заявления и сообщили, что по нему проводится проверка.

Как сообщалось ранее, примерно в начале февраля Аршавин подал в 97-й участок мирового суда Санкт-Петербурга заявление о разводе, бракоразводный процесс должен начаться 26 февраля. Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь. Для футболиста это первый официальный брак, у него есть трое детей от гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской.

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