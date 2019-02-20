Заявление на Аршавина и его представителей поступило в УФСБ Петербурга

Источник: РИА "Новости"

«В управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступило заявление Алисы Аршавиной о возможных противоправных действиях со стороны ее супруга Андрея Аршавина и его представителей», — сказал собеседник агентства.

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Ранее в Telegram-каналах и социальных сетях был опубликован скан заявления Аршавиной в полицию, в котором она утверждала, что супруг угрожает ей «путем направления sms-сообщений», в которых «пугает лишением свободы (тюрьмой) и возбуждением уголовных дел». В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости подтвердили факт получения заявления и сообщили, что по нему проводится проверка.