Заявление на Аршавина и его представителей поступило в УФСБ Петербурга

«В управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступило заявление Алисы Аршавиной о возможных противоправных действиях со стороны ее супруга Андрея Аршавина и его представителей», — сказал собеседник агентства.
Ранее в Telegram-каналах и социальных сетях был опубликован скан заявления Аршавиной в полицию, в котором она утверждала, что супруг угрожает ей «путем направления sms-сообщений», в которых «пугает лишением свободы (тюрьмой) и возбуждением уголовных дел». В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости подтвердили факт получения заявления и сообщили, что по нему проводится проверка.
Как сообщалось ранее, примерно в начале февраля Аршавин подал в 97-й участок мирового суда Санкт-Петербурга заявление о разводе, бракоразводный процесс должен начаться 26 февраля. Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь. Для футболиста это первый официальный брак, у него есть трое детей от гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской.