С «Крыльев Советов» сняли запрет на регистрацию футболистов

Российский футбольный союз снял с «Крыльев Советов» запрет на регистрацию футболистов. Такое решение приняли после того, как рассмотрели апелляцию самарской команды на заседании РФС, говорится на официальном сайте футбольного союза.

Напомним, «КС» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов перед бывшим голкипером клуба Гиорги Лорией.

Кроме того, запрет на регистрацию футболистов сняли и с казанского «Рубина», у которого были долги перед Федором Кудряшовым и Сосланом Джанаевым.