С «Крыльев Советов» сняли запрет на регистрацию футболистов
Это сделали после рассмотрения апелляции клуба на заседании РФС.
Это сделали после рассмотрения апелляции клуба на заседании РФС.
Российский футбольный союз снял с «Крыльев Советов» запрет на регистрацию футболистов. Такое решение приняли после того, как рассмотрели апелляцию самарской команды на заседании РФС, говорится на официальном сайте футбольного союза.
Напомним, «КС» запретили регистрировать новых игроков
Кроме того, запрет на регистрацию футболистов сняли и с казанского «Рубина», у которого были долги перед Федором Кудряшовым и Сосланом Джанаевым.
Сейчас «Крылья Советов» находятся на сборах в Турции. В Россию они вернутся 1 марта, а уже 2 числа команда сыграет с «Локомотивом» в Москве в рамках РПЛ.