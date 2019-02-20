Из «Спартака» ушел легендарный форвард, которого Федун называл Месси

Источник: РИА "Новости"

При упоминании Дениса Давыдова все автоматически улыбаются. Это редкий талант — из надежды «Спартака» так быстро превратиться в затертый мем. Давыдову всего 23 года, но кажется, что все 30 — так давно начались бесконечные шутки.

Давыдова еще до легендарной фразы Леонида Федуна ассоциировали с Ла Лигой. Весной 2014-го, когда в карьере Дениса было несколько минут в футболке «Спартака» против «Зенита», он якобы заинтересовал мадридский «Реал». Пока все веселились, Денис дал подтверждение и добавил себе стоимости: «Я в курсе, что испанский клуб проявил ко мне интерес. Помимо мадридцев, слышал еще про “Лилль” и “Удинезе”. В общем, будет видно». После этого Давыдов учил испанский.

История с «Реалом» форварда не расслабила: он тут же забил три гола в двух матчах за «Спартак-2» во второй лиге, а Валерий Карпин выпустил его в последнем туре с «Динамо» перед финальным свистком. Чтобы скауты «Реала» могли подольше изучали игрока, судья добавил 8 минут. И Дмитрий Комбаров на 98-й минуте забил победный с пенальти.

В тот момент Давыдов реально почувствовал себя Месси. Скажите, чем забег Дениса в матче с липецким «Металлургом» отличается от очередного прохода Лео с «Леганесом»? Да ничем!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xUVClKAlrtU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Возможно, этим видео вдохновлялся и Леонид Федун. В ноябре 2014 года, когда Мурат Якин стабильно ставил Давыдова в старт, президент «Спартака» выдал легендарную речь: «Видите, растет у нас свой юный Месси — Давыдов. Дай бог, чтобы мы его не перехвалили. Только через пахоту на тренировке можно забить себе место в составе «Спартака».

Тогда Давыдов действительно смотрелся классно, не боялся рисковать и отдал три голевые передачи. Денис даже сыграл один матч за сборную — против Казахстана (тогда, правда, вышел даже Дмитрий Ефремов из ЦСКА). Все получалось настолько хорошо, что ветеран «Спартака» Василий Кульков рекомендовал сравнивать Давыдова не с Месси, а с Черенковым. Из-за похожих характеров.

Внутри команды Дениса тоже доставали с Лео и не только. Вячеслав Кротов вспоминал так: «Замучили Давыдова с Месси прилично. А самая смешная история с ним была на сборах в Швейцарии. Захожу я как-то в ванную и вижу, что в стакане только одна зубная щетка — моя. В этот момент мимо нашего номера проходит Промес. Я говорю: “Квинси, смотри — Давыдов без зубной щетки приехал”. Заходим в комнату — там лежит Денис и не понимает, чего мы ржем как ненормальные. Промес его спрашивает: “Ты что, зубы пальцем чистишь?” После этого Квинси называл Давыдова stinky (вонючка — Sports.ru). В итоге выяснилось, что щетка у Дениса была. Где-то в сумке валялась».

Источник: РИА "Новости"

Пока Денис при Якине отдавал очередной голевой пас в игре с «Мордовией», Валерий Карпин поставил ему диагноз: «У Давыдова хорошие данные точно имеются, но от того, что в 20 лет он купил машину и его уже личный шофер возит, возможно, крыша немного и поехала». Спустя полгода Дмитрий Аленичев задвинул Давыдова подальше в «Спартак-2». Правда, при нем Денис забил первый и последний гол за «Спартак» — тогда сломались Зе Луиш и Мовсисян, поставить в нападение было больше некого.

Причем гол Давыдова, конечно же, сопровождался шоу. Счет был 1:2, мячи забили Кокорин, Погребняк и Промес. Комментатор Роман Гутцайт объявил, что Денис остался единственным форвардом без гола, поэтому должен забить следующим. Спустя 25 секунд это случилось — Василий Уткин был в экстазе.

Но на этом серьезная карьера Давыдова подошла к концу, хотя сам форвард все отрицал.

Чешская «Млада-Болеслав», «Спартак-2», «Спартак-Юрмала» — уже три года Давыдов где-то вне нашего внимания, а главное достижение Дениса за это время — больше 1000 часов в CS: GO и почетное звание Supreme (предпоследнее в игре). Давыдов рассказал это в интервью телеграм-каналу, когда играл в Латвии за «Спартак-Юрмалу» (16 матчей, 3 гола, 1 ассист). А перед этим он был одним из организаторов крупного киберспортивного турнира в Москве.

Давыдов никогда не переживал, что его кто-то посчитает странным. В 2016 году коллега Ярослав Кулемин летел с Денисом в одном самолете с финала Лиги чемпионов из Милана (интересно, что это был лоукостер «Победа») в Москву. Они сидели рядом и поболтали. И Давыдов рассказал, что не пошел на матч, а остался в ресторане — потому что вроде как прилетел без билета, а ему и так было весело. А памятник неловкости — его рассказ про перфоманс в духе Дмитрия Тарасова. По словам Давыдова, в Милане он купил майку с Путиным, показывающим фак. Ходил десять минут по городу, хвастался мерчом с президентом и очень удивлялся, почему окружающие не веселятся вместе с ним. В итоге Давыдов закончил представление — пошел покупать другую футболку (с дырками).

При этом, когда Денис стал секретным героем в маске в программе «Культ Тура», за ним не заметили никакого сумасшествия и машины с водителем. Он приехал с тренировки в Тарасовке на электричке и рассказывал, что занимается домом для родителей.

Источник: РИА "Новости"

Мы точно не знаем, какой из этих Денисов Давыдовых настоящий. Но ясно одно: никакого русского Месси больше нет, перед нами — обычный 23-летний футболист, который должен пройти сборы с «Нижним Новгородом».