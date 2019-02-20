Из «Спартака» ушел легендарный форвард, которого Федун называл Месси
Трагикомедия Дениса Давыдова.
Трагикомедия Дениса Давыдова.
При упоминании Дениса Давыдова все автоматически улыбаются. Это редкий талант — из надежды «Спартака» так быстро превратиться в затертый мем. Давыдову всего 23 года, но кажется, что все 30 — так давно начались бесконечные шутки.
Давыдова еще до легендарной фразы Леонида Федуна ассоциировали с Ла Лигой. Весной 2014-го, когда в карьере Дениса было несколько минут в футболке «Спартака» против «Зенита», он якобы заинтересовал мадридский «Реал». Пока все веселились, Денис дал подтверждение и добавил себе стоимости: «Я в курсе, что испанский клуб проявил ко мне интерес. Помимо мадридцев, слышал еще про “Лилль” и “Удинезе”. В общем, будет видно». После этого Давыдов учил испанский.
История с «Реалом» форварда не расслабила: он тут же забил три гола в двух матчах за «Спартак-2» во второй лиге, а Валерий Карпин выпустил его в последнем туре с «Динамо» перед финальным свистком. Чтобы скауты «Реала» могли подольше изучали игрока, судья добавил 8 минут. И Дмитрий Комбаров на 98-й минуте забил победный с пенальти.
В тот момент Давыдов реально почувствовал себя Месси. Скажите, чем забег Дениса в матче с липецким «Металлургом» отличается от очередного прохода Лео с «Леганесом»? Да ничем!
Возможно, этим видео вдохновлялся и Леонид Федун. В ноябре 2014 года, когда Мурат Якин стабильно ставил Давыдова в старт, президент «Спартака» выдал легендарную речь: «Видите, растет у нас свой юный Месси — Давыдов. Дай бог, чтобы мы его не перехвалили. Только через пахоту на тренировке можно забить себе место в составе «Спартака».
Тогда Давыдов действительно смотрелся классно, не боялся рисковать и отдал три голевые передачи. Денис даже сыграл один матч за сборную — против Казахстана (тогда, правда, вышел даже Дмитрий Ефремов из ЦСКА). Все получалось настолько хорошо, что ветеран «Спартака» Василий Кульков рекомендовал сравнивать Давыдова не с Месси, а с Черенковым.
Внутри команды Дениса тоже доставали с Лео и не только. Вячеслав Кротов вспоминал так: «Замучили Давыдова с Месси прилично. А самая смешная история с ним была на сборах в Швейцарии. Захожу я
Пока Денис при Якине отдавал очередной голевой пас в игре с «Мордовией», Валерий Карпин поставил ему диагноз: «У Давыдова хорошие данные точно имеются, но от того, что в 20 лет он купил машину и его уже личный шофер возит, возможно, крыша немного и поехала». Спустя полгода Дмитрий Аленичев задвинул Давыдова подальше в «Спартак-2». Правда, при нем Денис забил первый и последний гол за «Спартак» — тогда сломались Зе Луиш и Мовсисян, поставить в нападение было больше некого.
Причем гол Давыдова, конечно же, сопровождался шоу. Счет был 1:2, мячи забили Кокорин, Погребняк и Промес. Комментатор Роман Гутцайт объявил, что Денис остался единственным форвардом без гола, поэтому должен забить следующим. Спустя 25 секунд это случилось — Василий Уткин был в экстазе.
Но на этом серьезная карьера Давыдова подошла к концу, хотя сам форвард все отрицал.
Чешская «Млада-Болеслав», «Спартак-2», «Спартак-Юрмала» — уже три года Давыдов
Давыдов никогда не переживал, что его
При этом, когда Денис стал секретным героем в маске в программе «Культ Тура», за ним не заметили никакого сумасшествия и машины с водителем. Он приехал с тренировки в Тарасовке на электричке и рассказывал, что занимается домом для родителей.
Мы точно не знаем, какой из этих Денисов Давыдовых настоящий. Но ясно одно: никакого русского Месси больше нет, перед нами — обычный 23-летний футболист, который должен пройти сборы с «Нижним Новгородом».
И дальше автоматических улыбок будет все меньше.