Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Севилья
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Генгам
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Монпелье
Футбол. Еврокубки
23:00
Шальке-04
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Ювентус
Футбол. Еврокубки
19.02
Ливерпуль0
Бавария0
Все события
Фоторепортажи
15Чем занимался «Локо» в День всех влюбленных семь лет назад
9Россия против Германии. Крутые кадры
13:51 (мск), источник: ТАСС

РПЛ озабочена состоянием газона на стадионе «ВТБ-Арена»

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) озабочено состоянием газона на стадионах московского футбольного клуба «Динамо» и тульского «Арсенала». Об этом журналистам заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Вызывает озабоченность состояние газона на аренах ряда клубов, — сказал Прядкин. — У “Локомотива”, ЦСКА и “Зенита” газоны в очень хорошем состоянии, большие нарекания вызывает состояние газона на новом стадионе “Динамо”. Видимо, когда несколько структур руководят, очень сложно отследить, а там предстоит важнейший матч “Динамо” — “Спартак”. Вызывает озабоченность также газон в Туле и на резервной арене в Химках».

«У нас есть еще стадион в Оренбурге, там хороший стадион, но маленькая вместимость (стадион “Газовик” вмещает 7520 зрителей — прим. ТАСС). Сегодня, мы наконец-то увидели то, что обещали членам РПЛ, увидели дорожную карту. Думаю, что в следующем сезоне клуб приведет трибуну в порядок», — добавил Прядкин.

Матч 19-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» пройдет 10 марта.

Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Выиграет ли Роналду «дерби неудачников»?
Клопп играл по чужим правилам. «Бавария» выстояла в Ливерпуле
Слуцкий может возглавить «Челси»? О чем пишут в Англии
«Он обделался». Американский тренер опозорил русскую звезду НХЛ
Россия vs Норвегия: снежные войны на ЧМ по лыжным видам спорта
Новая Загитова: 13-летняя чемпионка из США удивила мир (фото)
Миллер напал на Энтони Джошуа во время дуэли взглядов (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь