РПЛ озабочена состоянием газона на стадионе «ВТБ-Арена»

«Вызывает озабоченность состояние газона на аренах ряда клубов, — сказал Прядкин. — У “Локомотива”, ЦСКА и “Зенита” газоны в очень хорошем состоянии, большие нарекания вызывает состояние газона на новом стадионе “Динамо”. Видимо, когда несколько структур руководят, очень сложно отследить, а там предстоит важнейший матч “Динамо” — “Спартак”. Вызывает озабоченность также газон в Туле и на резервной арене в Химках».