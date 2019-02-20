РПЛ озабочена состоянием газона на стадионе «ВТБ-Арена»
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Руководство Российской
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Руководство Российской
«Вызывает озабоченность состояние газона на аренах ряда клубов, — сказал Прядкин. — У “Локомотива”, ЦСКА и “Зенита” газоны в очень хорошем состоянии, большие нарекания вызывает состояние газона на новом стадионе “Динамо”. Видимо, когда несколько структур руководят, очень сложно отследить, а там предстоит важнейший матч “Динамо” — “Спартак”. Вызывает озабоченность также газон в Туле и на резервной арене в Химках».
«У нас есть еще стадион в Оренбурге, там хороший стадион, но маленькая вместимость (стадион “Газовик” вмещает 7520 зрителей — прим. ТАСС). Сегодня, мы
Матч 19-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» пройдет 10 марта.