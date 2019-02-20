Прядкин убежден, что «Анжи» хватит денег, чтобы доиграть сезон

«Анжи» в 17 турах чемпионата России набрал 15 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В декабре теперь уже бывший генеральный директор клуба Олег Флегонтов заявил РИА Новости, что «Анжи» смог уменьшить долг с 300 миллионов рублей до 220 миллионов, но финансовая ситуация в клубе остается стабильно тяжелой.

«Мы сделаем все возможное, чтобы “Анжи” доиграл сезон. Мы сейчас сделали еще один транш. Мы выплатим им средства, которые они должны были получить по окончании сезона, и им должно хватить этих средств. Своими воспитанниками, как это было в томской “Томи”, “Анжи” сезон доиграет», — сказал Прядкин.