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13:53 (мск), источник: Р-Спорт

Прядкин убежден, что «Анжи» хватит денег, чтобы доиграть сезон

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) выплатит махачкалинскому «Анжи» средства, которые клуб должен получить по окончании сезона, этих денег должно хватить, чтобы команда доиграла нынешний чемпионат России, заявил журналистам глава лиги Сергей Прядкин.

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«Анжи» в 17 турах чемпионата России набрал 15 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В декабре теперь уже бывший генеральный директор клуба Олег Флегонтов заявил РИА Новости, что «Анжи» смог уменьшить долг с 300 миллионов рублей до 220 миллионов, но финансовая ситуация в клубе остается стабильно тяжелой.

«Мы сделаем все возможное, чтобы “Анжи” доиграл сезон. Мы сейчас сделали еще один транш. Мы выплатим им средства, которые они должны были получить по окончании сезона, и им должно хватить этих средств. Своими воспитанниками, как это было в томской “Томи”, “Анжи” сезон доиграет», — сказал Прядкин.

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