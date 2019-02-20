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14:00 (мск), источник: ТАСС

РПЛ намерена проводить выставочные матчи в других странах

С 21 по 29 января нынешнего года состоялся предсезонный турнир в Катаре с участием клубов «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и «Ростов».

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МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) намерена проводить выставочные матчи и товарищеские турниры в других странах в следующих сезонах. Об этом журналистам сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

С 21 по 29 января нынешнего года состоялся предсезонный турнир в Катаре с участием клубов «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и «Ростов».

«Я являюсь сторонником того, чтобы проводить выставочные матчи в других странах, но не игры регулярного чемпионата. Мы за проведение матчей Суперкубка, товарищеских игр, турниров, мы обязательно будем это делать. Остается одна вещь — найти окно [в календаре проведения турниров]», — отметил Прядкин.

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