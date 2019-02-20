РПЛ намерена проводить выставочные матчи в других странах

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) намерена проводить выставочные матчи и товарищеские турниры в других странах в следующих сезонах. Об этом журналистам сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

С 21 по 29 января нынешнего года состоялся предсезонный турнир в Катаре с участием клубов «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и «Ростов».