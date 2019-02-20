РПЛ намерена проводить выставочные матчи в других странах
С 21 по 29 января нынешнего года состоялся предсезонный турнир в Катаре с участием клубов «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и «Ростов».
С 21 по 29 января нынешнего года состоялся предсезонный турнир в Катаре с участием клубов «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и «Ростов».
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская
С 21 по 29 января нынешнего года состоялся предсезонный турнир в Катаре с участием клубов «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и «Ростов».
«Я являюсь сторонником того, чтобы проводить выставочные матчи в других странах, но не игры регулярного чемпионата. Мы за проведение матчей Суперкубка, товарищеских игр, турниров, мы обязательно будем это делать. Остается одна вещь — найти окно [в календаре проведения турниров]», — отметил Прядкин.