Семь российских стадионов претендуют на звание лучшей футбольной арены мира 2018 года
Всего в список Stadium Database входят 27 стадионов из 10 стран.
Всего в список Stadium Database входят 27 стадионов из 10 стран.
ТАСС, 20 февраля. Семь российских стадионов входят в число претендентов на звание лучшей футбольной арены мира 2018 года. Об этом сообщает Stadium Database.
Среди российских стадионов представлены «Калининград», «Нижний Новгород», «Ростов-Арена», «Самара-Арена», «Мордовия-Арена» (Саранск), «Волгоград-Арена» и «Екатеринбург-Арена».
Всего в список претендентов входят 27 стадионов из 10 стран. Среди них арены Турции (6 стадионов), США (3), Китая (3), Венгрии (2), Австралии, Австрии, Италии, Белоруссии, Ирана и Ирака.
В голосовании, которое продлится до 4 марта, смогут принять участие