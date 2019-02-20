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15:28 (мск), источник: ТАСС

Семь российских стадионов претендуют на звание лучшей футбольной арены мира 2018 года

Всего в список Stadium Database входят 27 стадионов из 10 стран.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 20 февраля. Семь российских стадионов входят в число претендентов на звание лучшей футбольной арены мира 2018 года. Об этом сообщает Stadium Database.

Среди российских стадионов представлены «Калининград», «Нижний Новгород», «Ростов-Арена», «Самара-Арена», «Мордовия-Арена» (Саранск), «Волгоград-Арена» и «Екатеринбург-Арена».

Всего в список претендентов входят 27 стадионов из 10 стран. Среди них арены Турции (6 стадионов), США (3), Китая (3), Венгрии (2), Австралии, Австрии, Италии, Белоруссии, Ирана и Ирака.

В голосовании, которое продлится до 4 марта, смогут принять участие интернет-пользователи. 25 февраля станут известны десять финалистов, 7—8 марта будет объявлен победитель.

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