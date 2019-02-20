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20:01 (мск), источник: Р-Спорт

Супруга Кокорина рассказала, кто спровоцировал конфликт в кафе

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Супруга Александра Кокорина Дарья Валитова в эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир» рассказала подробности конфликта между супругом и главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

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«О том, что ребята вели себя как-то не так, говорит только Пак. Вызови полицию — и конфликт был бы исчерпан. Я знаю Сашу десять лет, он абсолютно не агрессивный. Саша спросил тогда: “Почему вы нас оскорбляете?” Пак в лицо продолжил говорить оскорбления. И тут завязался конфликт. После чего (есть показания свидетелей) Пак, видимо, понимая, что конфликт спровоцировал он, просит у Саши прощения. Они пожали руки, но в обед все началось…», — рассказала супруга футболиста, находящегося под арестом.

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Футболист «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий и футболист «Краснодара» Павел Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

Первый произошел, по данным следствия, около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы «Пекин» напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины.

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