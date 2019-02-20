Супруга Кокорина рассказала, кто спровоцировал конфликт в кафе

«О том, что ребята вели себя как-то не так, говорит только Пак. Вызови полицию — и конфликт был бы исчерпан. Я знаю Сашу десять лет, он абсолютно не агрессивный. Саша спросил тогда: “Почему вы нас оскорбляете?” Пак в лицо продолжил говорить оскорбления. И тут завязался конфликт. После чего (есть показания свидетелей) Пак, видимо, понимая, что конфликт спровоцировал он, просит у Саши прощения. Они пожали руки, но в обед все началось…», — рассказала супруга футболиста, находящегося под арестом.