Н’Диайе присоединился к ЦСКА после выступления на юношеском Кубке Африки
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Нападающий Лассана Н’Диайе прибыл в расположение московского футбольного клуба ЦСКА на
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Нападающий Лассана Н’Диайе прибыл в расположение московского футбольного клуба ЦСКА на
Н’Диайе в феврале в составе сборной Мали (до 20 лет) принимал участие в юношеском Кубке африканских наций, его команда стала победителем турнира.
ЦСКА возобновит сезон 2 марта матчем чемпионата России с тульским «Арсеналом».