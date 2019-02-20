Контракт Скопинцева с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2023 года

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» официально оформил отношения с Дмитрием Скопинцевым. После успешного прохождения медобследования футболист подписал с клубом контракт, срок которого истекает 30 июня 2023 года. В ближайшее время Скопинцев будет внесен в заявку «быков» на текущий сезон под номером 11, — говорится в сообщении.

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Ранее «Краснодар» сообщал, что Скопинцев перешел из «Ростова» (Ростов-на-Дону) за 4,4 миллиона евро плюс возможные бонусы.

Позже краснодарский клуб удалил с сайта и из микроблога в Twitter информацию о сумме трансфера.