Футболисты «Енисея» сыграли вничью с батумским «Динамо» в контрольном матче
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Красноярский футбольный клуб «Енисей» сыграл вничью с «Динамо» из Батуми в контрольном матче на сборе в Турции.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Красноярский футбольный клуб «Енисей» сыграл вничью с «Динамо» из Батуми в контрольном матче на сборе в Турции.
Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Енисей» после 17 матчей набрал 10 очков в чемпионате России и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.