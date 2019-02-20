Футболисты «Енисея» сыграли вничью с батумским «Динамо» в контрольном матче

Футболисты «Енисея» сыграли вничью с батумским «Динамо» в контрольном матче

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Красноярский футбольный клуб «Енисей» сыграл вничью с «Динамо» из Батуми в контрольном матче на сборе в Турции.