Мусаев: «Краснодар» не поменял свою позицию по вопросу пребывания Мамаева в клубе

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«Клуб уже несколько раз по Мамаеву объяснял свою позицию. Не считаю, что нужно что-то комментировать дополнительно», — сказал Мусаев.

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Футболист «Зенита» Кокорин и Мамаев содержатся в СИЗО, 8 февраля им был в очередной раз продлен арест до 8 апреля. «Краснодар» обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза по поводу расторжения контракта с игроком и не включил его в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы. 14 февраля футболист принял участие в первом в истории российских СИЗО футбольном матче.