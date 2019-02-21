Футболисты «Анжи» будут тренироваться во время чемпионата России в Кисловодске

Источник: РИА "Новости"

Во время первой части чемпионата махачкалинская команда жила и тренировалась в подмосковном Подольске. Клуб имеет долги по выплатам как игрокам и сотрудникам команды, так и перед контрагентами.

«Мы переехали в Кисловодск, считаем, что там нам предоставлены хорошие условия по соотношению “цена- качество” по нашему бюджету. Плюс присутствует фактор наличия у нас некоторых игроков из Краснодара, Осетии, Грозного, и ребята в паузах могут доехать до дома на машине за четыре-пять часов, — сказал гендиректор. — Там выгоднее тренироваться, хороший воздух, все условия для тренировочного процесса. Также мы арендуем в Ессентуках новый газон, на котором сборная Нигерии тренировалась во время чемпионата мира».

«Плюс мы учитываем поездки в другие города. В Санкт- Петербург из Минеральных Вод ежедневно летают самолеты, в то время как из Махачкалы — два раза. В Краснодар команда может добраться как на самолете, так и на поезде. И нам так проще, нежели лететь самолетом из Махачкалы через Москву в Краснодар, и дешевле», — добавил он.

В Кисловодске команда будет заниматься как минимум до матча в Санкт-Петербурге с «Зенитом», который пройдет 14 апреля, сообщил гендиректор «Анжи». «Мы вынуждены рационально использовать каждый рубль, далее посмотрим по календарю, все зависит от игр — мы все это просчитываем. Мы поймем, откуда нам лететь выгоднее в апреле-мае в какие города — из Минеральных Вод или из Махачкалы. В Махачкале есть тоже отель, который предложил нам хорошую цену, поэтому рассмотрим и этот вариант тоже», — подчеркнул он.