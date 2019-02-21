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02:53 (мск), источник: Sport24

У Дзагоева — кресты. Это 15-я серьезная травма в карьере, а контракт с ЦСКА заканчивается летом

Все серьезно.

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Источник: РИА "Новости"

Уже на 13-й минуте товарищеского матча против «Картахены» Алан Дзагоев покинул поле на носилках. Футболист ЦСКА резко упал на газон без каких-либо контрактов с соперниками. По информации Sport24, диагноз — разрыв крестообразных связок.

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Для Дзагоева это первые кресты. Но до этого игрок получал 14 серьезных повреждений, связанных, в основном, с мышцами. Из-за них Алан на ЧМ-2014 выходил только на замену, пропустил Евро-2016 и Кубок конфедераций. В первом же матче домашнего чемпионата мира он порвал мышцы бедра (причем на левой ноге — от большинства травм обычно страдала правая), восстановился к игре против хорватов, в которой сделал тот самый голевой пас на Фернандеса, но за 2018-й получил еще два серьезные повреждения. Из-за них в этом сезоне Дзагоев сыграл всего 607 минут в 11 матчах.

Пропустив конец года, к первому сбору в 2019-м Дзагоев был готов. И до середины февраля доказывал, что он лидер ЦСКА: регулярно забивал в товарищеских матчах и клал такие шедевры на тренировках.

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Этот сезон ЦСКА точно будет заканчивать без Дзагоева. Срок восстановления после крестов в современных клиниках — в лучшем случае от 4 до 6 месяцев. Например, Константину Кучаеву потребовалось ровно полгода — 6 мая он получил травму, а 23 ноября вернулся на поле. Другой армеец Виктор Васин — правда, его случай особый — уже больше года не может тренироваться в общей группе.

Большое разочарование — травма Дзагоева. Горечь сейчас и у него, и у нас. Алан набрал очень хорошую форму, для нас это большая потеря.
Гончаренко — о крестах Дзагоева.

Что будет с Дзагоевым дальше?

Последний раз Дзагоев продлевал контракт с ЦСКА в 2014-м — как раз на пять лет, до 2019 года. Договариваться о новом соглашении стороны начали еще прошлым летом, но ни к чему так и не пришли. Вероятнее всего, условия нового контракта зависели бы от роли футболиста в обновленной команде — и было видно, как Алан выкладывается в каждом матче и доказывает свою важность.

Похоже, сейчас менеджменту ЦСКА нужно определиться с судьбой Дзагоева. Вариант продлить контракт с воспитанником, который всю карьеру отдал клубу и еще готов отыграть несколько лет на топ-уровне, выглядит логичным и правильным. К тому же, Алану как никому сейчас важна поддержка со стороны родной команды.

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Как ЦСКА без Дзагоева?

Гендиректор ЦСКА в интервью «СЭ» уже заявил, что не будет искать замену Дзагоеву. До конца сезона действительно можно справиться, ведь самая сильная линия Гончаренко — как раз полузащита. В центре поля могут сыграть Бистрович, Биол, Ахметов, Обляков, Влашич, второго нападающего — Сигурдссон, Нисимура или новичок Н’Диайе.

На испанских сборах ЦСКА наигрывает схему с 4 защитниками и насыщенными флангами. Здесь вместо Дзагоева под нападающим может сыграть, пожалуй, только Влашич. Хорват выполняет функции Алана и в формации с 3 центрбеками. Плюс в подыгрыше часто играет Абель, а атаки начинает Ахметов.

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Проблемы у Гончаренко начнутся уже летом, когда Влашич вернется в Англию. У Гинера наверняка не хватит денег выкупить его у «Эвертона», а сегодня уже стали появляться новости об интересе «Интера» и готовности заплатить 30 млн евро. А если даже слухи об Анте Чориче из «Ромы» подтвердятся, то это опять аренда.

Еще один повод сохранить Дзагоева в ЦСКА.

Данила Игнатов

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