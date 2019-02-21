У Дзагоева — кресты. Это 15-я серьезная травма в карьере, а контракт с ЦСКА заканчивается летом
Все серьезно.
Все серьезно.
Уже на 13-й минуте товарищеского матча против «Картахены» Алан Дзагоев покинул поле на носилках. Футболист ЦСКА резко упал на газон без
Для Дзагоева это первые кресты. Но до этого игрок получал 14 серьезных повреждений, связанных, в основном, с мышцами.
Пропустив конец года, к первому сбору в 2019-м Дзагоев был готов. И до середины февраля доказывал, что он лидер ЦСКА: регулярно забивал в товарищеских матчах и клал такие шедевры на тренировках.
Этот сезон ЦСКА точно будет заканчивать без Дзагоева. Срок восстановления после крестов в современных клиниках — в лучшем случае от 4 до 6 месяцев. Например, Константину Кучаеву потребовалось ровно полгода — 6 мая он получил травму, а 23 ноября вернулся на поле. Другой армеец Виктор Васин — правда, его случай особый — уже больше года не может тренироваться в общей группе.
Большое разочарование — травма Дзагоева. Горечь сейчас и у него, и у нас. Алан набрал очень хорошую форму, для нас это большая потеря.
Последний раз Дзагоев продлевал контракт с ЦСКА в 2014-м — как раз на пять лет, до 2019 года. Договариваться о новом соглашении стороны начали еще прошлым летом, но ни к чему так и не пришли. Вероятнее всего, условия нового контракта зависели бы от роли футболиста в обновленной команде — и было видно, как Алан выкладывается в каждом матче и доказывает свою важность.
Похоже, сейчас менеджменту ЦСКА нужно определиться с судьбой Дзагоева. Вариант продлить контракт с воспитанником, который всю карьеру отдал клубу и еще готов отыграть несколько лет на
Гендиректор ЦСКА в интервью «СЭ» уже заявил, что не будет искать замену Дзагоеву. До конца сезона действительно можно справиться, ведь самая сильная линия Гончаренко — как раз полузащита. В центре поля могут сыграть Бистрович, Биол, Ахметов, Обляков, Влашич, второго нападающего — Сигурдссон, Нисимура или новичок Н’Диайе.
На испанских сборах ЦСКА наигрывает схему с 4 защитниками и насыщенными флангами. Здесь вместо Дзагоева под нападающим может сыграть, пожалуй, только Влашич. Хорват выполняет функции Алана и в формации с 3 центрбеками. Плюс в подыгрыше часто играет Абель, а атаки начинает Ахметов.
Проблемы у Гончаренко начнутся уже летом, когда Влашич вернется в Англию. У Гинера наверняка не хватит денег выкупить его у «Эвертона», а сегодня уже стали появляться новости об интересе «Интера» и готовности заплатить 30 млн евро. А если даже слухи об Анте Чориче из «Ромы» подтвердятся, то это опять аренда.
Еще один повод сохранить Дзагоева в ЦСКА.
Данила Игнатов