Источник: ЦСКА приобрёл Лукаса Сантоса за € 5 млн

По его информации, московский клуб заплатит € 5 млн за 70% прав на игрока.

В соглашении будет прописан процент, который «Васко» получит от следующего трансфера 19-летнего игрока.

Ещё месяц назад ЦСКА сделал первое предложение о покупке бразильца, но «Васко» отказался продавать игрока. После этого москвичи делали новое предложение в размере € 4 млн.

Хавбек привлёк внимание ЦСКА игрой на молодёжном турнире Copa São Paulo de Futebol Júnior. Он отметился пятью голами в девяти матчах. В минувшем сезоне чемпионата Бразилии на его счету два выхода на замену.