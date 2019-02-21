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09:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: ЦСКА приобрёл Лукаса Сантоса за € 5 млн

Полузащитник бразильского клуба «Васко да Гама» Лукас Сантос перешёл в ЦСКА, сообщает авторитетный журналист Велингтон Кампос.

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По его информации, московский клуб заплатит € 5 млн за 70% прав на игрока.

В соглашении будет прописан процент, который «Васко» получит от следующего трансфера 19-летнего игрока.

Ещё месяц назад ЦСКА сделал первое предложение о покупке бразильца, но «Васко» отказался продавать игрока. После этого москвичи делали новое предложение в размере € 4 млн.

Хавбек привлёк внимание ЦСКА игрой на молодёжном турнире Copa São Paulo de Futebol Júnior. Он отметился пятью голами в девяти матчах. В минувшем сезоне чемпионата Бразилии на его счету два выхода на замену.

Трансферное окно закроется в России первого марта.

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