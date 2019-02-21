Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:55
Зальцбург
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:55
Наполи
Цюрих
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
20:55
Валенсия
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
Вильярреал
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:55
Арсенал
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Генк
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Краснодар
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Мальме
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо К
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Галатасарай
Все события
Фоторепортажи
9Цезарь ушел! Сесар Навас завершил карьеру
13«Пеле в юбке»: лучшая футболистка мира празднует день рождения
13:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Жена Кокорина оценила влияние СИЗО на мужа

Дарья Валитова, супруга футболиста «Зенита» Александра Кокорина, в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, как спортсмен изменился за время пребывания в СИЗО.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Девушка подчеркнула, что Кокорин очень повзрослел и осознал многие ошибки. «Ушла вся дурость, свойственная мужчинам до определенного возраста», — сказала Валитова.

Также она отметила, что футболист понял, что неправильно вел себя по отношению к ней. «Но это личное», — добавила Валитова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее она потребовала для своего мужа законного наказания, а не «порки».

Кокорин вместе с футболистом «Краснодара» Павлом Мамаевым с октября 2018 года находится в СИЗО «Бутырка». 6 февраля им продлили срок ареста до 8 апреля. Оба спортсмена являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои».

В октябре 2018 года они стали участниками двух драк в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека: водитель телеведущей Ольги Ушаковой, чиновник Минпромторга Денис Пак и топ-менеджер Сергей Гайсин.

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая молодая чемпионка США. Ее называют новой Загитовой
Жена Аршавина донесла на него в ФСБ
Победа над ВАР и Роналду. Симеоне велик
«Тот, кто делал обыск, начал угрожать». Да, это ЧЕ по биатлону
«Реал» задумал продать самого дорогого игрока в истории клуба
Тактаров: Если расскажу правду о Кокорине, окажусь рядом с ним
Стал известен победитель регулярного чемпионата КХЛ
«Зенит» рискует вылететь из ЛЕ, а «Краснодар» порадует голами
Вяльбе: Губерниев переступает грань, это не лицо комментатора
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь