Сергей Прядкин: Обсудили с одним шейхом обмен катарца на россиян

Источник: РИА "Новости"

Вместе с ним на вопросы журналистов ответили директор по безопасности премьер-лиги Александр Мейтин и коммерческий директор Павел Суворов.

«ВОЗМОЖНО, ДЮКОВА БУДУТ ВЫБИРАТЬ БЕЗ БЮЛЛЕТЕНЕЙ»

— 22 февраля состоятся выборы нового президента РФС, так что вы дорабатываете в качестве «и.о.» последние деньки…

— Да, поэтому в шутку говорю подчиненным: если у кого есть какие-то просьбы — поднять зарплату, например, — обращайтесь, подпишу любую бумагу (смеется).

— А если серьезно, насколько тяжело было в январе — феврале совмещать две должности?

— Не могу сказать, что я прямо разрывался между двумя офисами. К тому же огромную помощь в подготовке к президентским выборам мне оказывал генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Мы провели массу встреч, в том числе с коллегами из ФИФА и УЕФА. Их представители в пятницу, кстати, будут присутствовать на нашей внеочередной конференции.

От УЕФА приедет Зоран Лакович, директор департамента национальных федераций. Мы знакомы с 2006 года. Также свое желание посетить конференцию изъявила федерация футбола Киргизии. Приедут и казахи.

— Будущий президент РФС известен заранее, так как кроме Александра Дюкова других кандидатов не зарегистрировано. ФИФА и УЕФА такая безальтернативность не настораживает?

— Вовсе нет! Вспомните, на недавних выборах главы УЕФА у Александра Чеферина тоже не было соперников. Кстати, за него голосовали без бюллетеней — аплодисментами. Такая процедура тоже предусмотрена. Первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон просто сказал: «Давайте выразим наше мнение» — и зал зааплодировал. Это означало: Чеферин — президент.

— Может, и Дюкова выберут аплодисментами?

— Мы готовы к любому сценарию. Не исключаю, голосование пройдет путем поднятия рук.

«УВЕРЕН, ЧТО ОФИС РФС НЕ ПЕРЕЕДЕТ ИЗ МОСКВЫ В ПИТЕР»

— В пятницу будет утвержден новый состав исполкома РФС. Ждать неожиданностей?

— Революций я не жду. По большинству позиций все понятно, хотя, возможно, Александр Валерьевич внесет изменения в структуру руководства. От премьер-лиги в исполком выдвинуты Евгений Леннорович Гинер, Леонид Арнольдович Федун и Сергей Николаевич Галицкий. Всего будут выбраны 23 члена. Еще четыре добавятся на майской конференции.

— Дюков, как многолетний руководитель «Зенита», наверняка захочет опираться на людей, с которыми работал в питерском клубе. Не исключено, им будет удобнее работать в Санкт-Петербурге, а не Москве. Допускаете ли вы переезд офиса РФС из столицы на берега Невы?

— Знаю, такие слухи муссируются. Но я уверен, что Александр Валерьевич не рассматривает подобного сценария. Даже работая в «Газпроме», он проводит в Москве не меньше времени, чем в Санкт-Петербурге. Мне известен его график. В общем, никакого переезда не будет.

— Дюков точно покинет пост председателя правления «Зенита»? Или совместительство на каком-то временном отрезке допустимо?

— Нет, Дюков после избрания президентом РФС однозначно уйдет из «Зенита». Это в личном разговоре мне подтвердил председатель правления «Газпрома» Алексей Борисович Миллер.

— И кто заменит Дюкова в питерском клубе?

— На этот вопрос Алексей Борисович не ответил (улыбается).

«ГАЗОН НА СТАДИОНЕ “ДИНАМО” ВЫЗЫВАЕТ БОЛЬШИЕ ОПАСЕНИЯ»

— Уже 24 февраля состоится ответный матч четвертьфинала Кубка России между «Краснодаром» и «Ростовом», а 1 марта стартует решающая стадия сезона РПЛ-2018/19. Что, как президента премьер-лиги, вас больше всего беспокоит?

— Конечно, состояние полей. Только что получили заключения по всем городам — и пока газон на новом стадионе «Динамо» вызывает серьезные нарекания. Есть проблемы с газоном на резервной арене динамовцев в Химках, а также на стадионе «Арсенала» в Туле. А времени на исправление ситуации совсем немного. К сожалению, в этом плане наша лига неоднородна. Есть клубы вроде «Спартака» или «Зенита», где условия для проведения игр всегда идеальные, но часто мы наблюдаем обратную картину. Приходится постоянно держать руку на пульсе, «латать дыры» в авральном режиме.

— Еще постоянные нарекания вызывает календарь…

— Мы слышим критику и к ней прислушиваемся. Сейчас корректируем расписание матчей в ручном режиме — пока опубликовали расклад на первый весенний месяц. Дальше будем смотреть, в зависимости от результатов Кубка России и еврокубков. Какие команды пройдут дальше по «сетке»…

Но знаете, это не только наша проблема. Из-за плотности календаря страдает весь мир. Буквально во вторник тот же вопрос поднимался на совещании руководителей европейских лиг. Все жалуются на то, что ФИФА и УЕФА придумывают новые турниры, которые некуда втиснуть.

— На 25 февраля назначено заседание комиссии, которая оценит готовность стадиона «Динамо» к сезону, — вступил в разговор Александр Мейтин. — Конечно, опасений масса. Дебют арены совпал с матчем повышенной сложности, ведь всем известны непростые взаимоотношения между динамовскими и спартаковскими фанатами. А тут еще изменилась рассадка болельщиков по секторам — раньше она была другой. Во избежание проблем надо предельно четко спланировать всю логистику. Хорошо еще, что договорились провести другой московский матч — между ЦСКА и «Рубином» — на день раньше, 9 марта. Ведь армейская и динамовская арены находятся не так далеко друг от друга…

— На «Динамо» пока хватает недоделок и в подтрибунных помещениях, но это все вполне естественно, — продолжил Прядкин. — Любой, кто когда-нибудь переезжал на новую квартиру, поймет. И мы вошли в положение динамовцев. Очевидно, что совсем без шероховатостей дебют новой арены вряд ли обойдется. Главное — успеть решить основные проблемы: привести в порядок газон и разместить зрителей.

Важно, что сами клубы заинтересованы в улучшение своей инфраструктуры. Взять тот же «Оренбург». Там маленький стадиончик, но поле — хорошее, все хвалят. Теперь же руководство клуба предоставило дорожную карту по реконструкции арены. В мае одна трибуна будет закрыта, а на ее месте вырастет другая, более вместительная. Она вступит в эксплуатацию со следующего сезона.

А еще нам хотелось бы активнее загружать арены ЧМ-2018. Недавно я вернулся из командировки в Волгоград — обсуждал с губернатором Андреем Бочаровым аренду и привлечение тамошнего стадиона к различным мероприятиям. Мы же заранее планируем, анализируем, какие клубы в будущем могут пополнить РПЛ.

При этом, при всем уважении к коллегам из «Спорт-Инжиниринга», арендная плата, которую выставляют за проведение матчей на аренах чемпионата мира, зачастую поражает. Цифры, считаю, завышены. Мы испытали это на себе, когда проводили матч за Суперкубок в Нижнем Новгороде. Получилось очень накладно…

К счастью, в том же Волгограде стадион с июля перейдет на баланс города. Это существенно снизит цену аренды.

«ОПЫТ СПАРЕННЫХ МАТЧЕЙ В КУБКЕ РОССИИ СЕБЯ НЕ ОПРАВДАЛ»

— А финал Кубка России состоится 15 мая в «Лужниках»?

— Пока планы такие. А вот с местом и датой проведения следующего Суперкубка не определились. Календарь сезона-2019/20 находится в стадии обсуждения. Мы планируем, чтобы на декабрь залез только один тур. Значит, чемпионат начнем намного раньше обычного — где-то 8—9 июля .

Возможно, кстати, перенесем Суперкубок на зимнее окно. Но он точно не пройдет в Катаре, хотя оттуда к нам обращались с таким предложением. Этот вариант отложили минимум на сезон.

— И сколько же туров в РПЛ-2019/20 будут сыграны до перерыва?

— 17−18 туров. Некоторые клубы предлагали сыграть и 19, но это был бы уже перебор. Тогда две части сезона получились бы слишком разными.

— На 1 марта назначен матч «Оренбург» — «Анжи». Если в этот день температура опустится ниже 15 градусов мороза и одна из команд откажется выходить на поле, возможен ли перенос?

— Конечно.

— Но ведь у «Оренбурга» уже есть один перенесенный матч — против «Крыльев Советов»…

— Ничего страшного. Все-таки оренбуржцы не выступают в еврокубках, значит, проще будет найти дополнительные окна для матчей с их участием… Конечно, никто не заинтересован в еще одном переносе. Тем более, по имеющимся у нас прогнозам, в Оренбурге 1 марта ожидается три градуса ниже нуля. Но если температура действительно опустится до — 16, никто не собирается обходить регламент. Каким бы плотным ни был календарь.

— При этом «Оренбург» сохраняет — пусть и минимальные — шансы на выход в полуфинал Кубка России. Для этого надо отыграть в гостях у «Арсенала» домашние 2:4. Как, кстати, вы оцениваете эксперимент с парными кубковыми матчами на стадиях ¼ и ½ финала? Не стоит ли вернуться к старому формату, когда каждый раунд состоял из одной встречи?

— Очень хороший вопрос! Первым спаренные матчи в Кубке России лоббировал гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг. Ему хотелось больше футбола. Но сейчас, когда его клуб опять участвует в весенней стадии Лиги Европы, даже он осознал ошибочность той идеи.

На данный момент никто в премьер-лиге не хочет сохранять действующий формат. Можно сказать, эксперимент не удался. В нынешний календарь втиснуть столько игр невероятно сложно. И со следующего сезона никаких спаренных матчей в Кубке России не будет. Хотя, можно было бы подумать об их использовании на самой первой стадии, когда в борьбу вступают клубы РПЛ. Чтобы сократить число случайных сенсаций.

— Вы озвучили календарные планы на следующий сезон. А есть ли у РПЛ понимание, как турнир будет выглядеть в 2021 и 2022 годах — с учетом проведения в декабре чемпионата мира в Катаре?

— Плотно мы этим вопросом еще не занимались. Но заранее ясно, что перенос чемпионата мира с лета на зиму в основном ударит по Европе. Для них это серьезная головная боль — с учетом астрономических контрактов с телевидением и спонсорами, о которых нам остается мечтать. Мы же «подожмемся» всего на неделю — другую. У нас и так большой зимний перерыв в чемпионате.

«НЕ ИСКЛЮЧАЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ С БЕЛОРУСАМИ НА МОЛОДЕЖНОМ УРОВНЕ»

— В нынешний зимний перерыв мы чуть не потеряли «Анжи», который так и не смог провести сборы за пределами России и, скорее всего, выставит на весну молодежный состав. Сохраняется ли угроза снятия махачкалинцев с турнира?

— Премьер-лига сделает все, чтобы «Анжи» доиграл сезон. Недавно перечислили им еще один транш — не в ущерб другим клубам, а в счет досрочного перевода средств, которые полагались бы махачкалинцам по итогам нынешнего чемпионата. Конечно, ситуация в «Анжи» печалит. Но не так давно через что-то подобное проходила «Томь». И сейчас она опять стучится в РПЛ. Надеюсь, в Махачкале рано или поздно тоже преодолеют кризис.

— Хотелось бы внести ясность со статусом белорусских игроков в РПЛ. Они перестанут считаться легионерами со следующего сезона, в соответствии с требованиями Минспорта?

— Минспорта делегирует права на проведение чемпионата России РФС, а РФС — РПЛ, поэтому мы обязаны подчиняться законам РФ. У нас, правда, были серьезные опасения, что изменения в регламенте спровоцируют приток в наш чемпионат представителей дальнего зарубежья с белорусскими паспортами… Однако выяснилось, что эти паспорта не так просто получить. Так что белорусы точно не наводнят наш чемпионат. При этом мы будем строго придерживаться следующей формулы: «тот, кто не имеет права играть за сборную Белоруссии, — легионер».

— А если за Белоруссией последуют Казахстан и Армения. В последней «левые» паспорта наверняка получить проще…

— Давайте будем решать проблемы по мере поступления. На данный момент изменения коснулись только игроков из Белоруссии, число которых в премьер-лиге вряд ли резко увеличится.

— Допускаете, что в будущем какой-нибудь белорусский клуб войдет в состав РПЛ?

— Подобные идеи давно витают в воздухе. Сам я был главой наблюдательного совета Объединенной лиги, проект которой, если помните, продвигал Валерий Газзаев. Однако все это нереалистично. Сразу возникают вопросы с распределением путевок в еврокубки. И решения не видно.

Впрочем, объединение с Белоруссией или тем же Казахстаном возможно на юношеском уровне. Не исключаю, что в обозримом будущем клубы из этих стран с хорошими школами начнут соревноваться в одних турнирах с командами РПЛ.

«VAR В РПЛ ВВЕДЕМ НЕ РАНЬШЕ ВЕСНЫ 2020-го»

— Вы часто жалуетесь на то, что права на показ матчей премьер-лиги оцениваются слишком низко, что ставит наши клубы в заведомо проигрышное положение по отношению к представителям топ-чемпионатов, где даже середняки и аутсайдеры получают десятки миллионов евро от ТВ. Так, может, попробовать поднять интерес к РПЛ за счет растущих футбольных рынков? К примеру, взять на вооружение опыт «Эспаньола», который, подписав китайского нападающего, привлек огромную дополнительную аудиторию для испанского чемпионата?

— Открою небольшой секрет: во время недавнего предсезонного турнира в Дохе у нас был разговор с одним катарским шейхом на схожую тему. Чтобы наши ребята отправились в их чемпионат, а мы подписали какого-нибудь сильного катарца.

Подобные проекты действительно перспективны. Можно, кстати, вспомнить опыт выступлений за ЦСКА Кэйсукэ Хонды. Тогда РПЛ показывали четыре японских телеканала!

— Однако сейчас у нас не решена проблема с компанией IMG, которая занималась реализацией прав на показ матчей РПЛ за рубежом, — уточнил Павел Суворов. — Они выиграли конкуренцию у beIN Sports, сделку с который мы долго готовили, а потом заявили, что… погорячились. Теперь пытаемся отсудить у IMGпричитающиеся нам средства, после чего возобновим переговоры с упомянутой выше компанией. Решение этого вопроса развяжет нам руки.

— В ближайших кубковых матчах будет использована система VAR. А когда ее повсеместно введут в чемпионате России? — вопрос Прядкину.

— Думаю, к началу следующего сезона не успеем. Вопрос, как обычно, упирается в деньги. Глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти предупредил, что даже если один клуб не оборудует свой стадион аппаратурой VAR, то и другим использовать видеоповторы на матчах не разрешат. А ведь надо еще и персонал подготовить — не только судей, но и массу технических работников.