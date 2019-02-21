Сергей Прядкин: Обсудили с одним шейхом обмен катарца на россиян
Вчера
Вчера
Вместе с ним на вопросы журналистов ответили директор по безопасности
— 22 февраля состоятся выборы нового президента РФС, так что вы дорабатываете в качестве «и.о.» последние деньки…
— Да, поэтому в шутку говорю подчиненным: если у кого есть
— А если серьезно, насколько тяжело было в январе — феврале совмещать две должности?
— Не могу сказать, что я прямо разрывался между двумя офисами. К тому же огромную помощь в подготовке к президентским выборам мне оказывал генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Мы провели массу встреч, в том числе с коллегами из ФИФА и УЕФА. Их представители в пятницу, кстати, будут присутствовать на нашей внеочередной конференции.
От УЕФА приедет Зоран Лакович, директор департамента национальных федераций. Мы знакомы с 2006 года. Также свое желание посетить конференцию изъявила федерация футбола Киргизии. Приедут и казахи.
— Будущий президент РФС известен заранее, так как кроме Александра Дюкова других кандидатов не зарегистрировано. ФИФА и УЕФА такая безальтернативность не настораживает?
— Вовсе нет! Вспомните, на недавних выборах главы УЕФА у Александра Чеферина тоже не было соперников. Кстати, за него голосовали без бюллетеней — аплодисментами. Такая процедура тоже предусмотрена. Первый
— Может, и Дюкова выберут аплодисментами?
— Мы готовы к любому сценарию. Не исключаю, голосование пройдет путем поднятия рук.
— В пятницу будет утвержден новый состав исполкома РФС. Ждать неожиданностей?
— Революций я не жду. По большинству позиций все понятно, хотя, возможно, Александр Валерьевич внесет изменения в структуру руководства. От
— Дюков, как многолетний руководитель «Зенита», наверняка захочет опираться на людей, с которыми работал в питерском клубе. Не исключено, им будет удобнее работать в
— Знаю, такие слухи муссируются. Но я уверен, что Александр Валерьевич не рассматривает подобного сценария. Даже работая в «Газпроме», он проводит в Москве не меньше времени, чем в
— Дюков точно покинет пост председателя правления «Зенита»? Или совместительство на
— Нет, Дюков после избрания президентом РФС однозначно уйдет из «Зенита». Это в личном разговоре мне подтвердил председатель правления «Газпрома» Алексей Борисович Миллер.
— И кто заменит Дюкова в питерском клубе?
— На этот вопрос Алексей Борисович не ответил (улыбается).
— Уже 24 февраля состоится ответный матч четвертьфинала Кубка России между «Краснодаром» и «Ростовом», а 1 марта стартует решающая стадия сезона РПЛ-2018/19. Что, как президента
— Конечно, состояние полей. Только что получили заключения по всем городам — и пока газон на новом стадионе «Динамо» вызывает серьезные нарекания. Есть проблемы с газоном на резервной арене динамовцев в Химках, а также на стадионе «Арсенала» в Туле. А времени на исправление ситуации совсем немного. К сожалению, в этом плане наша лига неоднородна. Есть клубы вроде «Спартака» или «Зенита», где условия для проведения игр всегда идеальные, но часто мы наблюдаем обратную картину. Приходится постоянно держать руку на пульсе, «латать дыры» в авральном режиме.
— Еще постоянные нарекания вызывает календарь…
— Мы слышим критику и к ней прислушиваемся. Сейчас корректируем расписание матчей в ручном режиме — пока опубликовали расклад на первый весенний месяц. Дальше будем смотреть, в зависимости от результатов Кубка России и еврокубков. Какие команды пройдут дальше по «сетке»…
Но знаете, это не только наша проблема.
— На 25 февраля назначено заседание комиссии, которая оценит готовность стадиона «Динамо» к сезону, — вступил в разговор Александр Мейтин. — Конечно, опасений масса. Дебют арены совпал с матчем повышенной сложности, ведь всем известны непростые взаимоотношения между динамовскими и спартаковскими фанатами. А тут еще изменилась рассадка болельщиков по секторам — раньше она была другой. Во избежание проблем надо предельно четко спланировать всю логистику. Хорошо еще, что договорились провести другой московский матч — между ЦСКА и «Рубином» — на день раньше, 9 марта. Ведь армейская и динамовская арены находятся не так далеко друг от друга…
— На «Динамо» пока хватает недоделок и в подтрибунных помещениях, но это все вполне естественно, — продолжил Прядкин. — Любой, кто
Важно, что сами клубы заинтересованы в улучшение своей инфраструктуры. Взять тот же «Оренбург». Там маленький стадиончик, но поле — хорошее, все хвалят. Теперь же руководство клуба предоставило дорожную карту по реконструкции арены. В мае одна трибуна будет закрыта, а на ее месте вырастет другая, более вместительная. Она вступит в эксплуатацию со следующего сезона.
А еще нам хотелось бы активнее загружать арены ЧМ-2018. Недавно я вернулся из командировки в Волгоград — обсуждал с губернатором Андреем Бочаровым аренду и привлечение тамошнего стадиона к различным мероприятиям. Мы же заранее планируем, анализируем, какие клубы в будущем могут пополнить РПЛ.
При этом, при всем уважении к коллегам из «Спорт-Инжиниринга», арендная плата, которую выставляют за проведение матчей на аренах чемпионата мира, зачастую поражает. Цифры, считаю, завышены. Мы испытали это на себе, когда проводили матч за Суперкубок в Нижнем Новгороде. Получилось очень накладно…
К счастью, в том же Волгограде стадион с июля перейдет на баланс города. Это существенно снизит цену аренды.
— А финал Кубка России состоится 15 мая в «Лужниках»?
— Пока планы такие. А вот с местом и датой проведения следующего Суперкубка не определились. Календарь сезона-2019/20 находится в стадии обсуждения. Мы планируем, чтобы на декабрь залез только один тур. Значит, чемпионат начнем намного раньше обычного —
Возможно, кстати, перенесем Суперкубок на зимнее окно. Но он точно не пройдет в Катаре, хотя оттуда к нам обращались с таким предложением. Этот вариант отложили минимум на сезон.
— И сколько же туров в РПЛ-2019/20 будут сыграны до перерыва?
— 17−18 туров. Некоторые клубы предлагали сыграть и 19, но это был бы уже перебор. Тогда две части сезона получились бы слишком разными.
— На 1 марта назначен матч «Оренбург» — «Анжи». Если в этот день температура опустится ниже 15 градусов мороза и одна из команд откажется выходить на поле, возможен ли перенос?
— Конечно.
— Но ведь у «Оренбурга» уже есть один перенесенный матч — против «Крыльев Советов»…
— Ничего страшного.
— При этом «Оренбург» сохраняет — пусть и минимальные — шансы на выход в полуфинал Кубка России. Для этого надо отыграть в гостях у «Арсенала» домашние 2:4. Как, кстати, вы оцениваете эксперимент с парными кубковыми матчами на стадиях ¼ и ½ финала? Не стоит ли вернуться к старому формату, когда каждый раунд состоял из одной встречи?
— Очень хороший вопрос! Первым спаренные матчи в Кубке России лоббировал гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг. Ему хотелось больше футбола. Но сейчас, когда его клуб опять участвует в весенней стадии Лиги Европы, даже он осознал ошибочность той идеи.
На данный момент никто в
— Вы озвучили календарные планы на следующий сезон. А есть ли у РПЛ понимание, как турнир будет выглядеть в 2021 и 2022 годах — с учетом проведения в декабре чемпионата мира в Катаре?
— Плотно мы этим вопросом еще не занимались. Но заранее ясно, что перенос чемпионата мира с лета на зиму в основном ударит по Европе. Для них это серьезная головная боль — с учетом астрономических контрактов с телевидением и спонсорами, о которых нам остается мечтать. Мы же «подожмемся» всего на неделю — другую. У нас и так большой зимний перерыв в чемпионате.
— В нынешний зимний перерыв мы чуть не потеряли «Анжи», который так и не смог провести сборы за пределами России и, скорее всего, выставит на весну молодежный состав. Сохраняется ли угроза снятия махачкалинцев с турнира?
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— Хотелось бы внести ясность со статусом белорусских игроков в РПЛ. Они перестанут считаться легионерами со следующего сезона, в соответствии с требованиями Минспорта?
— Минспорта делегирует права на проведение чемпионата России РФС, а РФС — РПЛ, поэтому мы обязаны подчиняться законам РФ. У нас, правда, были серьезные опасения, что изменения в регламенте спровоцируют приток в наш чемпионат представителей дальнего зарубежья с белорусскими паспортами… Однако выяснилось, что эти паспорта не так просто получить. Так что белорусы точно не наводнят наш чемпионат. При этом мы будем строго придерживаться следующей формулы: «тот, кто не имеет права играть за сборную Белоруссии, — легионер».
— А если за Белоруссией последуют Казахстан и Армения. В последней «левые» паспорта наверняка получить проще…
— Давайте будем решать проблемы по мере поступления. На данный момент изменения коснулись только игроков из Белоруссии, число которых в
— Допускаете, что в будущем
— Подобные идеи давно витают в воздухе. Сам я был главой наблюдательного совета Объединенной лиги, проект которой, если помните, продвигал Валерий Газзаев. Однако все это нереалистично. Сразу возникают вопросы с распределением путевок в еврокубки. И решения не видно.
Впрочем, объединение с Белоруссией или тем же Казахстаном возможно на юношеском уровне. Не исключаю, что в обозримом будущем клубы из этих стран с хорошими школами начнут соревноваться в одних турнирах с командами РПЛ.
— Вы часто жалуетесь на то, что права на показ матчей
— Открою небольшой секрет: во время недавнего предсезонного турнира в Дохе у нас был разговор с одним катарским шейхом на схожую тему. Чтобы наши ребята отправились в их чемпионат, а мы подписали
Подобные проекты действительно перспективны. Можно, кстати, вспомнить опыт выступлений за ЦСКА Кэйсукэ Хонды. Тогда РПЛ показывали четыре японских телеканала!
— Однако сейчас у нас не решена проблема с компанией IMG, которая занималась реализацией прав на показ матчей РПЛ за рубежом, — уточнил Павел Суворов. — Они выиграли конкуренцию у beIN Sports, сделку с который мы долго готовили, а потом заявили, что… погорячились. Теперь пытаемся отсудить у IMGпричитающиеся нам средства, после чего возобновим переговоры с упомянутой выше компанией. Решение этого вопроса развяжет нам руки.
— В ближайших кубковых матчах будет использована система VAR. А когда ее повсеместно введут в чемпионате России? — вопрос Прядкину.
— Думаю, к началу следующего сезона не успеем. Вопрос, как обычно, упирается в деньги. Глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти предупредил, что даже если один клуб не оборудует свой стадион аппаратурой VAR, то и другим использовать видеоповторы на матчах не разрешат. А ведь надо еще и персонал подготовить — не только судей, но и массу технических работников.
— Неужели подготовка занимает столько времени?
— На данный момент международную лицензию для работы с VAR имеет только Сергей Карасев. Процесс внедрения системы требует согласования трех сторон — ФИФА, РФС и телевещателя. Разумеется, в конце концов все проблемы будут решены. Но в лучшем случае к началу весенней части сезона-2019/20.