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14:05 (мск), источник: ТАСС

Голодец: РПЛ изменит календарь сезона-2019/20 для комфорта болельщиков

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) планирует изменить календарь матчей на будущий сезон для большего удобства болельщиков на стадионах. Об этом в интервью ТАСС заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

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Источник: РИА "Новости"

Матч чемпионата России между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» должен был пройти 1 декабря в Оренбурге, но был отменен и перенесен из-за морозов.

«Мы видим интерес к футболу, он выражается, прежде всего, в цифрах посещаемости матчей российского чемпионата, которые прошли уже после чемпионата мира. Посещаемость выросла на 30 процентов, это огромная цифра. Мы анализировали, где особенно высокий рост и почему, мы ожидаем роста посещаемости и в будущем. Футбол должен быть интересным и зрелищным, в том числе и для похода всей семьей [на стадионы]», — сказала Голодец.

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«Я обратилась к представителям Российской премьер-лиги, чтобы более внимательно был составлен календарь [на следующий сезон]. Когда часть игр у нас пришлась на зимнее время, и даже была игра, которая не состоялась из-за погодных условий, — это, конечно, очень серьезная ошибка специалистов от спорта. Коллеги обещали, что при составлении календаря будут внесены поправки, чтобы максимально сместить на комфортное время проведение матчей чемпионата России», — добавила она.

Голодец также отметила, что для болельщиков необходимо создавать максимально комфортные условия на стадионах.

«Это важно для болельщиков, поскольку они хотят приходить на стадион вне зависимости от лиги, в которой играет команда. Хочется, чтобы условия для болельщиков были максимально комфортными», — подчеркнула Голодец.

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