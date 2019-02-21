Голодец: РПЛ изменит календарь сезона-2019/20 для комфорта болельщиков
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российская
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российская
Матч чемпионата России между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» должен был пройти 1 декабря в Оренбурге, но был отменен и перенесен
«Мы видим интерес к футболу, он выражается, прежде всего, в цифрах посещаемости матчей российского чемпионата, которые прошли уже после чемпионата мира. Посещаемость выросла на 30 процентов, это огромная цифра. Мы анализировали, где особенно высокий рост и почему, мы ожидаем роста посещаемости и в будущем. Футбол должен быть интересным и зрелищным, в том числе и для похода всей семьей [на стадионы]», — сказала Голодец.
«Я обратилась к представителям Российской
Голодец также отметила, что для болельщиков необходимо создавать максимально комфортные условия на стадионах.
«Это важно для болельщиков, поскольку они хотят приходить на стадион вне зависимости от лиги, в которой играет команда. Хочется, чтобы условия для болельщиков были максимально комфортными», — подчеркнула Голодец.