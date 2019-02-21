Хавбек «Химок» Мостовой переходит в «Зенит» и будет играть за вторую команду

Источник: Sports.Ru

В весенней части сезона 21-летний хавбек будет выступать за вторую команду петербуржцев.

По информации «Матч ТВ», «Зениту» Мостовой достался бесплатно, несмотря на то, что срок его контракта с клубом истекал только летом.