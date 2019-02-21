Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:55
Зальцбург
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:55
Наполи
Цюрих
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
20:55
Валенсия
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
Вильярреал
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:55
Арсенал
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Генк
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Краснодар
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Мальме
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо К
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Галатасарай
Все события
Фоторепортажи
9Цезарь ушел! Сесар Навас завершил карьеру
13«Пеле в юбке»: лучшая футболистка мира празднует день рождения
13:29 (мск), источник: Sports.Ru

Хавбек «Химок» Мостовой переходит в «Зенит» и будет играть за вторую команду

Состав «Зенита» пополнит полузащитник «Химок» Андрей Мостовой.

Наверх
Источник: Sports.Ru

В весенней части сезона 21-летний хавбек будет выступать за вторую команду петербуржцев.

По информации «Матч ТВ», «Зениту» Мостовой достался бесплатно, несмотря на то, что срок его контракта с клубом истекал только летом.

Воспитанник «Локомотива» за три сезона в «Химках» провел 83 матча и забил 4 мяча в Олимп-ФНЛ.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Химки
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 10 фото самой сексуальной футбольной телеведущей Италии
Слезное письмо Александра Кокорина из тюрьмы. Он просит прощения
Победа над ВАР и Роналду. Симеоне велик
«Тот, кто делал обыск, начал угрожать». Да, это ЧЕ по биатлону
«Реал» задумал продать самого дорогого игрока в истории клуба
Тактаров: Если расскажу правду о Кокорине, окажусь рядом с ним
Стал известен победитель регулярного чемпионата КХЛ
«Зенит» рискует вылететь из ЛЕ, а «Краснодар» порадует голами
Вяльбе: Губерниев переступает грань, это не лицо комментатора
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь