Хавбек «Химок» Мостовой переходит в «Зенит» и будет играть за вторую команду
Состав «Зенита» пополнит полузащитник «Химок» Андрей Мостовой.
Состав «Зенита» пополнит полузащитник «Химок» Андрей Мостовой.
В весенней части сезона 21-летний хавбек будет выступать за вторую команду петербуржцев.
По информации «Матч ТВ», «Зениту» Мостовой достался бесплатно, несмотря на то, что срок его контракта с клубом истекал только летом.
Воспитанник «Локомотива» за три сезона в «Химках» провел 83 матча и забил 4 мяча в