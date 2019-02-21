Футболист Хубулов потребовал от обанкротившегося ФК «Кубань» 35 млн рублей

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Хубуловым заявлено требование к НАО «Футбольный клуб «Кубань» на основании трудового договора, заключенного с ним клубом первого августа 2013 года. Полузащитник завершил выступления за клуб в феврале 2017 года, всего за команду Хубулов провел 82 матча во всех турнирах и забил семь мячей.
«Да, такие требования в реестр кредиторов включены в размере 35 млн 185 тыс. рублей», — ответил Слушкин на вопрос агентства о включении требований Хубулова в реестр требований кредиторов.
Ранее сообщалось, что в реестре кредиторов числится более 50 заявлений, общая сумма требований составляет более 1 млрд рублей. Задолженность перед кредиторами будет погашаться в том числе и за счет выставления имущества клуба на торги.
Арбитражный суд Краснодарского края 17 декабря 2018 года вынес решение о признании банкротом ФК «Кубань» (юридическое лицо — НАО «Футбольный клуб «Кубань»). В пресс-службе суда ТАСС сообщали, что поданные ранее заявления о признании «Кубани» банкротом в связи с невыполнением кредитных обязательств были объединены в одно производство.
Согласно материалам из картотеки суда, заявителями выступали ООО «Профсервис-Краснодар», ООО «Спортлэнд-Тур», ООО «Ростовская УК», Данила Яшук, ООО «Авиапартнер», ООО «Фрахтавия», ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», АО «Успенский сахарник», ИФНС № 4 по Краснодару, Осинькин И. В. В числе третьих лиц по делу проходили управление Росреестра по Краснодарскому краю, КБ «Кубань Кредит», администрация муниципального образования Краснодара, управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю.