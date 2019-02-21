Футболист Хубулов потребовал от обанкротившегося ФК «Кубань» 35 млн рублей

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Хубуловым заявлено требование к НАО «Футбольный клуб «Кубань» на основании трудового договора, заключенного с ним клубом первого августа 2013 года. Полузащитник завершил выступления за клуб в феврале 2017 года, всего за команду Хубулов провел 82 матча во всех турнирах и забил семь мячей.

«Да, такие требования в реестр кредиторов включены в размере 35 млн 185 тыс. рублей», — ответил Слушкин на вопрос агентства о включении требований Хубулова в реестр требований кредиторов.

Ранее сообщалось, что в реестре кредиторов числится более 50 заявлений, общая сумма требований составляет более 1 млрд рублей. Задолженность перед кредиторами будет погашаться в том числе и за счет выставления имущества клуба на торги.

Арбитражный суд Краснодарского края 17 декабря 2018 года вынес решение о признании банкротом ФК «Кубань» (юридическое лицо — НАО «Футбольный клуб «Кубань»). В пресс-службе суда ТАСС сообщали, что поданные ранее заявления о признании «Кубани» банкротом в связи с невыполнением кредитных обязательств были объединены в одно производство.