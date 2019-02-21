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15:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» арендует Мевлю у «Зенита»

«Ростов» арендует защитника Миху Мевля у «Зенита» до конца текущего сезона.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, что 28-летний футболист уже выступал за «Ростов» с 2016 по 2018 год, после чего перебрался в петербургский клуб. В этом сезоне он провел 14 матчей за «Зенит», в которых забил один мяч. В январе Мевля мог перейти в «Эмполи», но трансфер сорвался из-за проблем с оформлением документов — итальянский клуб не смог оформить их до завершения трансферного окна.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. На счету «Ростова» 24 балла и 7-е место. (Сергей Егоров).

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